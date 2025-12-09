Messina, avviato il ripristino della S.P. 11 a Mongiuffi Melia: prevista la riapertura il 19 dicembre

Condividi questo articolo?

Il tratto interessato dal provvedimento è quello compreso tra il km 9+800 e il km 10+200



Sono stati ufficialmente avviati gli interventi di ripristino sulla Strada Provinciale 11, nel tratto compreso tra il km 9+800 e il km 10+200, in contrada Rosario, ricadente nel territorio del Comune di Mongiuffi Melia.

L’intervento, promosso dalla Città Metropolitana di Messina, mira a restituire sicurezza e piena funzionalità a un’arteria strategica per i collegamenti tra i centri collinari dell’entroterra e la fascia costiera jonica.

Il tratto interessato era stato compromesso da una frana e necessita di un intervento strutturale per garantire nuovamente la transitabilità in condizioni ottimali.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza, la strada rimarrà chiusa al traffico fino al 19 dicembre. Una decisione che, pur comportando inevitabili disagi, è stata ritenuta indispensabile per tutelare automobilisti e operatori impegnati nel cantiere. L’intervento rientra nel piano complessivo di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità provinciale portato avanti dalla Città Metropolitana, con l’obiettivo di modernizzare le infrastrutture e rispondere alle esigenze di mobilità del territorio.

«La sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – restano priorità assolute. Il ripristino della S.P. 11 è un intervento concreto che restituisce al territorio una strada pienamente fruibile, all’interno di un più ampio programma dedicato al miglioramento della viabilità provinciale».

Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna, che ha evidenziato come «la programmazione e la realizzazione degli interventi richiedano un impegno costante e coordinato. La conclusione dei lavori sulla S.P. 11 rappresenterà un risultato significativo per la comunità, migliorando la rete stradale e riducendo i disagi per chi percorre quotidianamente questa arteria»