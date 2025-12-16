MELANIA: in radio e in digitale il nuovo singolo “MUSICA MUSICA”

Condividi questo articolo?

Da venerdì 19 dicembre 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “MUSICA MUSICA” (Up Music), il nuovo singolo di MELANIA.

“Musica Musica” è un brano che racconta il ritorno dell’artista alla musica dopo un periodo di silenzio. Il sound sprigiona vitalità e leggerezza, pur abbracciando un tema malinconico. È una canzone che invita a ritrovare se stessi ballando, lasciando che la musica torni a pulsare dentro.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone parla di un periodo in cui avevo messo da parte la musica, ma lei è tornata a farsi sentire dentro di me… o forse non mi aveva mai davvero lasciata”.

Biografia

Melania Gabriele in arte Melania, fin dall’infanzia ha manifestato un profondo interesse per la musica, in particolare per il canto. All’età di sei anni, i suoi genitori decidono di iscriverla a un’accademia musicale per coltivare questa passione. Con il passare degli anni, sviluppando le sue capacità vocali, inizia a partecipare a numerosi concorsi musicali, ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui primi e secondi posti. Ha avuto l’opportunità di esibirsi in vari talent show nazionali, tra cui “Tra sogno e realtà” su La5 e “Area Sanremo Giovani”, occasioni che le hanno permesso di mettere in luce il suo talento e la sua versatilità artistica.

Attualmente studia canto lirico presso il Conservatorio “Stanislao Giacomoantonio” di Cosenza e DAMS all’Unical. Si ispira a tanti colossi della musica: dal cantautorato, Pino Daniele tra tanti, a quella lirica, internazionale.

La sua musica è un ritorno. È la voce che ha provato a zittire, ma che ha continuato a vibrare sotto la pelle, aspettando il momento giusto per riaffiorare. Canta per trasformare il silenzio in luce, per dare un ritmo ai pensieri che non trovano pace.