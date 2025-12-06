MCL Palermo al fianco del SAP, al via una collaborazione a supporto delle famiglie della Polizia

Condividi questo articolo?

Mcl Triscele sigla una nuova importante collaborazione con il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Palermo, che sottolinea l’impegno costante sul territorio. Un’iniziativa che mira a fornire assistenza fiscale a tutti gli iscritti al sindacato e alle loro famiglie.

“Siamo molto felici di aver avviato questa partnership con il circolo MCL Triscele di Palermo per i tanti servizi che forniranno ai nostri collaboratori e operatori di Polizia e alle loro famiglie” afferma Piero Billitteri, Segretario Regionale del SAP.

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) è un’organizzazione sindacale che rappresenta gli appartenenti alla Polizia di Stato. Si occupa di tutelare i diritti professionali, economici e normativi dei poliziotti, promuovendo migliori condizioni di lavoro, sicurezza e formazione. Con oltre 20mila iscritti, da oltre 33 anni svolge un impegno costante in ambito sociale.

“Questa collaborazione, per noi del SAP, è fondamentale. I ragazzi di MCL Triscele rappresentano un vero punto di riferimento per il territorio. Sappiamo che possiamo contare su di loro per una risposta seria e qualificata. Da un punto di vista sociale per noi saranno dei partner fondamentali. Vogliamo infatti contribuire a diffondere, all’interno della città di Palermo, l’idea che la Polizia non è solo repressione, ma è al servizio dei cittadini” prosegue Danilo Geraci, Segretario Provinciale del SAP di Palermo.

A sottolineare l’importanza di questa collaborazione anche MCL Triscele. “Per noi di Mcl Triscele è un onore poter supportare il Sindacato Autonomo di Polizia da un punto di vista fiscale e contraccambiare, anche in minima parte, l’impegno costante degli organi di Polizia nel nostro territorio. Rappresentano dei partner solidi e duraturi nel tempo con il quale portare avanti diverse iniziative” conclude Chiara Gennuso, responsabile regionale giovani MCL.

La collaborazione tra MCL Triscele e SAP Palermo segna così l’inizio di un percorso condiviso orientato al sostegno concreto degli operatori di Polizia e delle loro famiglie. Le due realtà hanno già annunciato la volontà di sviluppare nuovi progetti dedicati al territorio, rafforzando un modello di cooperazione che coniuga servizi, vicinanza e impegno sociale.