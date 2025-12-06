Condividi questo articolo?

Imparare a reagire in caso di emergenza. Il Comprensivo scolastico di piazza Dante a Mascali è stato il teatro di una complessa simulazione di intervento di Protezione Civile post-evento sismico. L’iniziativa, promossa in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, è stata organizzata dall’associazione di volontariato Noes, con il patrocinio del Comune di Mascali. L’esercitazione ha visto la partecipazione e il supporto di diverse realtà operative, tra cui la Misericordia di Mascali, le Guardie ambientali, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e la sezione delle Unità Cinofile specializzate per interventi di soccorso a persona. La manifestazione si è svolta nel plesso scolastico, alla presenza del sindaco Luigi Messina e l’assessore alla Protezione Civile, Paolo Virzì, insieme alla dirigente scolastica Marisa Brancato e Maurizio Sorbello, coordinatore Noes. Oltre all’emozionante simulazione sul campo, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare attivamente. Il piazzale antistante la scuola, piazza Dante, ha ospitato diversi stand dove il personale del Noes ha tenuto vere e proprie lezioni di salvataggio. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione e prepararli a gestire situazioni di rischio, sottolineando il ruolo cruciale del volontariato nella sicurezza del territorio. “Queste simulazioni non sono semplici esercitazioni – afferma il sindaco di Mascali. Luigi Messina – ma rappresentano una vera e propria lezione di vita e di cultura della prevenzione.