Maria Roberta Casale del Cus Catania, convocata in nazionale per la Coppa del Mondo U20 di spada femmini

La Federazione Italiana Scherma chiama, il Cus Catania risponde. Oggetto della comunicazione è la convocazione in nazionale per Maria Roberta Casale, per la Coppa del Mondo U20 di spada femminile che si svolgerà a Burgos (Spagna), i prossimi 13/14 dicembre.

La spadista, classe 2008, non è nuova alle “chiamate” della Fis. La prima convocazione risale infatti, al gennaio 2023, quando gareggiò rappresentando la sua nazione ai Campionati del Mediterraneo disputati a Zagabria (Croazia) riservati agli atleti U15/U17. Da allora, è stato un continuo e costante susseguirsi di successi, vittorie e convocazioni ottenute grazie al suo ranking. La cusina, già Campionessa nazionale uscente della categoria Cadette (U17) e ora 3° in Italia tra i Giovani (U20), categoria a cui è approdata quest’anno, aveva partecipato alla Coppa del Mondo U20 di spada femminile anche lo scorso anno, quando era ancora “solo” una cadetta, tant’è che era la più giovane, gareggiando per la prova individuale.

La partecipazione a Burgos quest’anno, tra le 8 azzurre selezionate, assume un significato ancora maggiore perché, oltre a gareggiare per la prova individuale, la convocazione comprende anche la gara a squadre per la categoria Giovani. È la prima volta che, appena passata nell’U20, affronterà anche le prove del Team Italia. È il chiaro segnale della sua crescita.

La spadista azzurrina sarà in pedana il prossimo 13 dicembre per le gare individuali e il 14 per la competizione a squadre. Sarà guidata, insieme alle altre italiane, dai maestri dello staff tecnico della Fis Francesca Boscarelli, Francesca Calabrese e Mario Renzulli.

Il presidente del Cus Catania, Massimo Oliveri, ha così commentato: “Maria Roberta Casale è, per la scherma, sempre più la portabandiera del Centro Universitario Sportivo etneo. Questa ennesima convocazione è per tutti noi, una gioia immensa e motivo di grande orgoglio, perché testimonia la validità della scuola cusina nel panorama schermistico. Nonostante non sia la prima volta che la Federazione Italiana Scherma riponga in lei grandi attenzioni, sapere che un’atleta del Cus Catania è stata selezionata dalla Federazione d’appartenenza per rappresentare l’Italia, ci rende fieri e ripaga per il lavoro svolto con costante dedizione nel corso degli anni dai maestri della sezione scherma. Una convocazione che premia anche gli atleti e le atlete che, come Maria Roberta, portano in alto il nome del Cus Catania”.

Appartenente al Gruppo d’Élite, Maria Roberta Casale è autorizzata a partecipare alla tappa italiana della Coppa del Mondo U20 di Spada femminile (gare individuali e di squadra), in programma a Udine il prossimo 5 gennaio 2026, e parteciperà di diritto alla 2° prova nazionale Giovani di spada M/F (a Legnano il 16/18 gennaio 2026).

Nella foto, Casale-Wuxi