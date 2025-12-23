Maltempo, temporali e raffiche di vento al Centro-Sud: allerta gialla in 9 regioni

Condividi questo articolo?

Torna ancora la neve sul Nord-Ovest

Maltempo prima di Natale in Italia, con pioggia e neve nel quadro meteo che si estenderà da Nord fino a Roma e Napoli prima di scendere ancora più Sud oggi, martedì 23 dicembre.

La perturbazione di origine atlantica in transito sul Mediterraneo occidentale porta neve fino a quote alto collinari o di bassa montagna sul Piemonte centro-meridionale e sull’entroterra ligure di ponente. Nel corso della giornata il maltempo si allargherà a tutto il Centro-Sud, in particolare ai settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania e a quelli meridionali della Puglia, portando piogge o temporali sparsi.

La perturbazione e l’allerta

L’avviso prevede dal primo mattino di oggi, martedì 23 dicembre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’arcipelago Toscano, sulle aree tirreniche di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, martedì 23 dicembre, allerta gialla sui settori occidentali di Umbria e Abruzzo, su quelli tirrenici della Campania e sull’intero territorio di Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le previsioni

Il maltempo non darà tregua all’Italia fino a venerdì 26 dicembre. Piogge, ma anche raffiche di vento dai quadranti orientali e la Bora a Trieste, oltre al ritorno della neve a quote relativamente basse sull’Appennino settentrionale. Sui rilievi al confine tra Liguria, Emilia e Toscana, si osserveranno nevicate oltre i 700-800 metri con accumuli oltre i 1000 metri di quota. Una coltre bianca si estenderà in tutte le aree sopra i 1000-1200 metri sul Piemonte occidentale e meridionale e in Valle d’Aosta con accumuli nelle aree più alte che potrebbero superare i 150 centimetri.