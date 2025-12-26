Maltempo Emilia Romagna: Senio, Santerno e Lamone sopra soglia rossa

Condividi questo articolo?

Fino a 200 millimetri di pioggia. Situazione in via di miglioramento per quanto riguarda l’Idice, nel bolognese. In via di esaurimento anche le precipitazioni

Fiumi romagnoli interessati dall’ondata di maltempo di questi due giorni in Emilia Romagna. In particolare, Senio, Santerno e Lamone stanno registrando livelli oltre soglia 3, sfiorata anche dal Montone. La situazione è in via di miglioramento per quanto riguarda l’Idice, nel bolognese, dove il colmo ha già raggiunto Sant’Antonio a quota 13,65 metri. In via di esaurimento anche le precipitazioni. Da più di 48 ore è attivato tutto il sistema di Protezione civile. In pianura come in collina, dove a causa di alcuni movimenti franosi alcune strade sono state chiuse. Come a Brisighella, dove alcune famiglie sono isolate, seppur non in pericolo, e a Casola Valsenio, dove è stata registrata una precipitazione che ha superato i 200 millimetri di pioggia in poche ore.

I sindaci hanno predisposto evacuazioni precauzionali nelle aree più a rischio dei Comuni di Faenza, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine, nel ravennate. Allestiti spazi di accoglienza dai volontari nei punti previsti in precedenza per situazioni di emergenza.