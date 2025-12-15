Los Angeles, il regista di “Harry, ti presento Sally” Rob Reiner e la moglie uccisi in casa

Condividi questo articolo?

Il regista di ‘Misery non deve morire’ e ‘Codice d’onore’ e Michele Singer trovati senza vita con ferite da coltello nella loro villa. Il figlio Nick Reiner, 32 anni, è stato fermato per essere interrogato dagli investigatori

Hollywood sotto shock. Rob Reiner, 78 anni, uno dei registi e produttori più influenti del cinema americano degli ultimi decenni (tra i suoi film ‘Harry, ti presento Sally…’ e ‘Misery non deve morire’) è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua villa di Brentwood, elegante quartiere residenziale di Los Angeles, insieme alla moglie Michele Singer, 68 anni. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, i corpi presentavano ferite compatibili con l’uso di un coltello. Le autorità indagano per duplice omicidio.

A lanciare l’allarme sarebbe stata una persona non identificata nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15.30. Sul posto sono intervenuti inizialmente i vigili del fuoco di Los Angeles, seguiti dalla polizia. La divisione omicidi della polizia ha avviato immediatamente le indagini. Gli inquirenti hanno fatto sapere che non sono stati riscontrati segni di effrazione all’interno dell’abitazione. La famiglia, attraverso un portavoce, ha diffuso una breve nota: “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner. Siamo distrutti da questa perdita improvvisa e chiediamo rispetto e privacy in questo momento estremamente difficile”.

La notizia sui media

A riportare per primo la notizia della duplice morte è stato il sito hollywoodiano di gossip TMZ, secondo cui i corpi dei due coniugi sarebbero stati rinvenuti nel pomeriggio di domenica al’interno della loro abitazione nel quartiere residenziale di Brentwood.