Living Lab Aci partecipazione a sessione pubblica di formazione su attrezzature intelligenza artificiale

Apprezzamenti e qualificata partecipazione hanno contraddistinto la sessione pubblica gratuita di formazione tenuta nel pomeriggio di mercoledì 17 Dicembre nei locali del Living Lab delle Aci di Via San Giovanni Nepomuceno 8, nel cuore di Acireale. L’iniziativa ha consentito di illustrare il prezioso uso della tecnologia IRRIGOPTIMAL®, basatosu sensoristica avanzata, Intelligenza Artificiale e modelli di machine learning. Già installata in una cinquantina di terreni, la tecnologia è finalizzata alla “Rigenerazione Integrata del comparto Limonicolo” tramite l’adozione di tecnologie di innovazione basate su Intelligenza Artificiale per un’agricoltura 5.0 a servizio dei terreni del comprensorio delle Aci.

L’iniziativa rientrava nell’ambito del progetto a regia diretta del GAL Terre di Aci denominato “Lemon”, che ha già reso possibile nell’ultimo anno monitorare 50 campi agricoli del territorio etneo grazie all’adozione del sistema. Il progetto ha già coinvolto decine di importanti aziende agricole locali, che hanno messo a disposizione i propri campi per l’installazione della sensoristica e l’utilizzo del software operato dall’azienda WES TRADE, che ha illustrato le tecniche appurate da una sperimentazione che non si limita a fornire l’accesso ai dati grezzi raccolti sul campo, ma li integra con previsioni meteorologiche, tabelle agronomiche e algoritmi di Intelligenza Artificiale, offrendo agli agricoltori suggerimenti mirati per una gestione ottimale delle colture.

“Cogliamo con grande piacere la grande partecipazione alla nostra iniziativa, non solo da parte di molteplici imprenditori sensibili al tema, agricoltori moderni che hanno approcciato l’innovazione come strumento utile per l’attività senza alcuno scetticismo, ma anche di cittadinanza e figure attive a diverso titolo nella società civile, attratti dalle attività innovative del nostro GAL”, afferma la direttrice del GAL Terre di Aci, Anna Privitera. Grazie ai suoi moduli dedicati a irrigazione, nutrizione e allerta precoce delle malattie, il sistema basato su IA rappresenta un supporto decisionale avanzato e concreto. Oltre alle stazioni meteorologiche di riferimento, sono stati installati sul territorio 50 data logger e sensori di nuova generazione per la misurazione dei nutrienti, che hanno consentito di raccogliere dati fondamentali per elaborare previsioni affidabili e conformi ai microclimi.

Come confermato dalla sessione formativa nel Living Lab, il sistema consente di supportare gli agricoltori nellagestione di tre aspetti cruciali: irrigazione intelligente, con un’ottimizzazione delle risorse idriche superiore al 50% e piani irrigui personalizzati; nutrizione ottimizzata, grazie al controllo costante di pH, conducibilità elettrica e nutrienti (NPK), con riduzione dei costi di fertilizzazione; allerta precoce delle malattie, con particolare attenzione al mal secco, attraverso sistemi predittivi e sensori fogliari capaci di avvisare l’agricoltore in tempo reale.

Il monitoraggio dei dati ha consentito la raccolta di numerosi casi di interesse e situazione migliorabile nell’ “utilizzosostenibile della risorsa idrica in limonicoltura e valutazione degli effetti sulla rifiorenza” previsto dal progetto Lemon, presentato dal GAL Terre di Aci e finanziato con le risorse in transizione di cui al D.D.G 1723 del 26 aprile 2022dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3 Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER, di cui al D.R.S n.3023 del 28/03/2025.