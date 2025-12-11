L’Instituto Cervantes Palermo ospita il concerto della cantante e compositrice Blanca Paloma

Condividi questo articolo?

accompagnata dal musicista José Pablo Polo

Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani

Annunci

L’Instituto Cervantes di Palermo, diretto da Juan Carlos Reche, ospita sabato 13 dicembre dalle ore 18.30 nei locali della Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 33), il concerto di fine anno con protagonista la cantante e compositrice spagnola Blanca Paloma, tra le artiste più singolari del panorama musicale attuale, che si esibirà con il musicista José Pablo Polo.

Con uno stile caratterizzato da una perfetta sintonia tra tradizione e avanguardia, la cantante di Elche ha fatto un grande salto in termini di popolarità vincendo la seconda edizione del Benidorm Fest e rappresentando la Spagna all’Eurovision 2023 con la canzone “EAEA”.

Per avvicinarsi alla singolarità della sua voce bisogna scoprire anche il suo profondo legame con la musica tradizionale, sviluppato in quanto componente di band come De Mar a Mar o Afalkay. Nel 2021 Paloma ha avviato il suo progetto personale con il lancio del singolo Secreto de agua, sigla della serie televisiva Lucía en la telaraña di RTVE. Attualmente sta lavorando alla produzione del suo primo album, un progetto che mette al centro il folklore immaginario attraverso la sperimentazione e l’emozione, con l’intento di raggiungere l’anima di chi ascolta.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma del concerto:

Rito, Secreto De Agua, Expresión, Enigmas, Las Llamas Llegan Al Cielo, Jaleo, Ay De Mi, Tu Recuerdo, Lo Fugaz, Plumas De Nacar, Si La Nieve Resbala, Eaea, Contigo.

Nella foto, Blanca Paloma