l’I.T.S. Academy Catania allo JOB&Orienta di Verona

L’I.T.S. Academy di Catania grande protagonista allo “JOB&Orienta di Verona”. Il salone nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro con convegni, dibattiti, laboratori e simulazioni per orientarsi tra percorsi scolastici e formativi e scoprire così nuovi sbocchi professionali attraverso la conoscenza del mercato del lavoro.

“Parliamo di un evento di respiro nazionale ed internazionale su tematiche di vitale importanza come il futuro di migliaia di ragazzi– spiega il Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino – l’Accademia fonda i suoi successi su idee vincenti che migliorano le figure professionali del domani. Un percorso basato sulla premialità, sulla partecipazione con le aziende, sul rispetto dell’ambiente e sulla valorizzazione delle potenzialità dei giovani. A Verona abbiamo fornito una visione a 360° delle opportunità della nostra filiera tecnologico professionale con riferimenti normativi e progettazione didattica. Aspetti teorici, metodologici ed operativi di didattica laboratoriale con confluenti percorsi e profili in uscita”.

Un grande sforzo di progettazione educativa, dialettica e di condivisione dell’I.T.S. Academy di Catania- per creare quelle figure professionali che rappresentano il tessuto sociale produttivo – ribaditi nella tre giorni veronesi che hanno raccontato l’evoluzione della scuola e del mondo del lavoro.

“L’Accademia rappresenta un modello dove domanda e offerta si incontrano grazie ad un sistema duale che comprende la formazione in aula e quella presso le aziende -spiega il R.U.P. dell’I.T.S. Academy Giuseppe Maria Sassano – questo spiega i numeri altamente positivi destinati a migliorare ancora con l’inaugurazione della nuova sede che sorgerà nel cuore di Catania”.