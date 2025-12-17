Condividi questo articolo?

IL DICEMBRE MUSICALE DEL CORO LIRICO SICILIANO: TRADIZIONE, MITO, EMOZIONI

Sei grandi concerti evento per autentici respiri di meraviglia con la partecipazione di Rita Botto, Mario Venuti, Pierdavide Carone e Lorenzo Licitra.

Partirà dall’antico borgo nel cuore dei Nebrodi, Raccuja, il prossimo 23 dicembre, alle 20,30, la ricca kermesse musicale firmata Coro Lirico Siciliano che inonderà di mito e suggestione varie località della Sicilia in occasione delle imminenti festività natalizie.

L’evento di apertura sarà interamente dedicato a Franco Battiato con la partecipazione di Mario Venuti, voce autorevole del cantautorato, e dell’incanto mediterraneo di Rita Botto, unitamente all’ensemble vocale ed orchestrale in residence del Coro Lirico Siciliano. Presso la cinquecentesca Chiesa madre del piccolo centro nebroideo un accorato ed intimo inno alla produzione poetica, spirituale e musicale di Battiato, che unirà l’energia della pietra al misticismo della canzone del famoso cantautore etneo, celebrando contestualmente anche il più eminente filosofo dell’asistematicità, Manlio Sgalambro. Franco Battiato ha attraversato il mondo della canzone popolare arricchendola a dismisura, intercettando moltissimi ascoltatori e altrettanti artisti di percorsi diversi, ma sempre vicini alla sua sensibilità. Il concerto ideato dal Coro Lirico Siciliano sarà un abbraccio sostenuto dalla potenza espressiva di un’arte vastissima e stupefacente e sarà dato anche il 30 Dicembre a Catania presso il quattrocentesco complesso francescano di Santa Maria di Gesù.

Immancabile appuntamento, proprio nel giorno di Natale, al Teatro comunale di Adrano, con una vera e propria maratona musicale per un Lucio Dalla intimo, inedito e esclusivo in una accattivante versione cameristica, grazie anche alla strepitosa performance vocale di Pierdavide Carone. Il 25 Dicembre, alle 20, 30, l’ente lirico siciliano, diretto da Francesco Costa, insieme alla formazione orchestrale residente, imprimerà alle già sublimi composizioni del noto cantautore bolognese una profondità poetica e musicale senza precedenti: una autentica celebrazione in musica.

Accattivante ed inedito anche il dittico musicale in esclusiva per la Città di Messina: il 26 Dicembre, nella Chiesa di San Paolo – Camaro alle 20,30, un’ode corale alla terra siciliana, al suo mito, alla sua bellezza, alla sua eterna e vivida storia con la voce mediterranea di Rita Botto e l’ensemble vocale ed orchestrale del Coro Lirico Siciliano, un vero cantico siciliano con musiche di Mulè, Frontini, Balistreri, Battiato, tra gli altri.

Il 29 Dicembre, nella Chiesa di Sant’Elena, sempre alle 20,30, un viaggio nella canzone italiana ed internazionale con la partecipazione di Lorenzo Licitra per uno straordinario omaggio alle immortali melodie dei più rinomati compositori italiani e non, in una accattivante chiave che fa eco alla classica e al pop per una interazione unica tra generi, stili e “meraviglia”.

Il ricco calendario sarà completato con un sontuoso recital lirico corale il 27 Dicembre presso il tempio cultuale neoclassico della Città di Gela, la Chiesa di Santa Maria Assunta, tra tradizione e perspicace innovazione musicale con le voci soliste di Lorenzo Papasodero e Liu Yongxin.

Il Coro Lirico Siciliano, autentico protagonista delle scene teatrali internazionali, sarà anche fulcro scenico e musicale di rilievo nel capolavoro verista di Ruggero Leoncavallo, Pagliacci, che concluderà la Stagione 2025 del principale Teatro di tradizione della Calabria, il Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza, il prossimo 20 e 21 Dicembre con l’atemporale e frizzante regia di Gianmaria Aliverta, la direzione di Giancarlo Rizzi e l’Orchestra sinfonica Brutia.

Arte, storia, musica le componenti per una programmazione di alto livello che ha trasformato il 2025 in un anno di tripudi di emozioni e mito.

Eventi ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

DICEMBRE MUSICALE 2025

23 Dicembre – BATTIaTO SPIRITUALE con la partecipazione di Rita Botto e Mario Venuti – RACCUJA – Chiesa Madre – ore 20,30

25 Dicembre – L’ANNO CHE VERRA’, omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Pierdavide Carone – ADRANO – Teatro comunale – ore 20,30

26 Dicembre – STRANIZZA D’AMURI, cantico siciliano con la voce mediterranea di Rita Botto – MESSINA – Chiesa di San Paolo, Camaro – ore 20,30

27 Dicembre – GRAN GALA DI NATALE – GELA – Chiesa Madre – ore 19

29 Dicembre – LA VOCE DEL SILENZIO, viaggio nella canzone italiana ed internazionale con la partecipazione di Lorenzo Licitra – MESSINA – Chiesa di Sant’Elena – ore 20,30

30 Dicembre – BATTIaTO SPIRITUALE con la partecipazione di Rita Botto – CATANIA – Chiesa di Santa Maria di Gesù – ore 20,30