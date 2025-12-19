JOLINE TERRANOVA: dal 19 dicembre in radio il nuovo singolo “NEL CUORE È NATALE”

Condividi questo articolo?

Da venerdì 19 dicembre sarà in rotazione radiofonica “Nel cuore è Natale” il nuovo singolo di JOLINE TERRANOVA già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 12 dicembre.

“Nel cuore è Natale” è una ballad pop che celebra con dolcezza lo spirito natalizio, mettendo in primo piano i valori più profondi e significativi di questa festività: l’amore, la famiglia, la gioia condivisa e la serenità interiore. La vera essenza del pezzo non risiede nei regali materiali o nelle ricchezze, bensì nell’amore che si diffonde tra le persone, soprattutto all’interno delle famiglie. La canzone ricorda che, anche senza oro o meraviglie, il vero Natale è quello vissuto nel cuore, tra sorrisi, gesti di affetto e momenti condivisi. E se i bambini attendono i regali, l’amore resta comunque il protagonista: il dono più grande non è un oggetto, ma un abbraccio o un sorriso.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano si inserisce nel mio progetto musicale come un momento di dolcezza e calore, perfetto per contrastare le sonorità più intense degli altri brani. Il brano celebra un Natale autentico, pieno d’amore, famiglia e semplici gesti condivisi, senza concentrarsi su regali o materialismo. È un brano che ricrea un’atmosfera intima e calorosa, con sfumature di luce e speranza che credo sia ciò che mancava per bilanciare l’intero album. Con l’esortazione al ricordo che il vero spirito del Natale sta nelle piccole cose e negli abbracci che ci scambiamo.”

Il videoclip “Nel cuore è Natale” è girato in parte nella location più suggestiva per l’artista, la sua casa, e in parte nel centro storico di Palermo (Teatro Massimo, via Ruggero Settimo e via Principe di Belmonte), interamente addobbato con luci natalizie. Le scene si sviluppano tra strade silenziose e illuminate, con riprese e montaggio a cura di Plances Film e regia firmata da Joline Terranova e Giovanni Plances.

Biografia

Maria Grazia Terranova, in arte Joline, deve la sua cultura pop agli ascolti che faceva fin da bambina.

Quando è riuscita a creare la propria band, Joline ha ripescato la musica che l’ha formata, da Battisti a Lennon, senza disdegnare il beat dei complessi anni ’60/’70, non solo italiani, adeguandosi ai tempi con sonorità moderne e abbracciando anche le ballad in acoustic version.

Grazie a queste molteplici esperienze canore, oggi Joline spazia dal pop al rock, al reggae, al soul fino alla disco: non resta altro che ascoltarla in uno dei suoi live, dove dà il massimo grazie alle sue naturali doti vocali. Dopo anni di ascolti e interpretazioni, Joline decide di comporre testi e musica, diventando anche cantautrice e trattando temi intimistici legati al suo vissuto e alle sue emozioni, lasciando con umiltà a voi ogni giudizio. L’eccellente formazione musicale di Joline si deve ai suoi studi accademici e all’accesso all’accademia “Area Sanremo”. Specializzata in musica impattante, annovera nel suo percorso artistico esperienze in studio che le hanno dato la possibilità di essere notata da importanti produttori, tra cui Piero Cassano dei Matia Bazar, e di essere convocata nelle sedi di alcune rilevanti etichette discografiche italiane come Sony Music e Warner Music. Grazie al suo talento, Joline ha avuto l’occasione di sostenere provini per artisti italiani e direttori d’orchestra come Beppe Vessicchio, Fio Zanotti e Mauro Mengali (famoso cantante degli O.R.O.), con cui ha collaborato insieme a Rory Di Benedetto (autore/compositore di artisti come Marco Mengoni, Lorenzo Fragola, Anna Tatangelo, ecc., e recentemente giudice alle sfide di “Amici di Maria De Filippi” e audito­re a X Factor) per la realizzazione di un brano inedito del 2013, classificatosi tra i 60 semifinalisti per Sanremo Giovani 2014. Joline ha partecipato anche a programmi televisivi importanti come The Voice of Italy su Rai 2 nel 2013 (con Riccardo Cocciante, Raffaella Carrà, Piero Pelù e Noemi) ed è stata finalista in coppia con Fausto Leali al programma I Raccomandati su Rai 1, condotto da Pupo nel 2011.Attualmente continua la sua gavetta esibendosi in pubblico e rigorosamente live. Da qualche anno è diventata autrice di testi e musica insieme ad Andrea Muratore e Francesco Muratore, anche arrangiatori e produttori esecutivi insieme a Joline del singolo pubblicato e già presente sulle principali piattaforme digitali (iTunes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, ecc.). È attualmente in studio per nuove composizioni ispirate da accadimenti ed emozioni vissute in prima persona e non. Le sue nuove creazioni aprono le porte a suoni ricchi di contaminazioni pop, soul e R&B.