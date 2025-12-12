Incontro dibattito al Centro studi Rossitto di Ragusa- I “tesori” di Camarina e le ricerche di Paolo Orsi

Condividi questo articolo?

Martedì 16 dicembre 2025 (alle ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), in occasione e in memoria dei 90 anni della scomparsa del grande studioso e ricercatore Paolo Orsi, si terrà una conversazione curata dall’archeologo ibleo Giovanni Di Stefano (Università della Calabria; Università di Roma Tor Vergata). Oggetto della serata sarà il tema “Paolo Orsi e i ‘tesori’ di Camarina”.

Sono previsti gli interventi di: G. Chessari, M. Papa, V. Piazzese, A. Lo Cascio, A. Gatrione.

L’iniziativa culturale è resa possibile grazie alla collaborazione del Centro studi Rossitto con Pro Loco Ragusa, Archeoclub d’Italia (sez. Ragusa), BC Sicilia, Le Fate Editore.

Ragusa rende omaggio all’illustre archeologo Paolo Orsi, nella ricorrenza dei 90 anni dalla sua scomparsa, presentando al pubblico quelli che si possono definire i “tesori” dell’antica Camarina rinvenuti colà dallo stesso Orsi. Una carrellata di tematiche, osservazioni e riflessioni storiche ed archeologiche che contribuiranno a capire e approfondire la storia archeologica del territorio ibleo.