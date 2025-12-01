Incendio istituto Pestalozzi, Mannino (segretaria generale Cisl Scuola Catania): “ Un attacco alla città intera”

Condividi questo articolo?

La Cisl Scuola Catania esprime totale Solidarietà alla comunità scolastica della “Pestalozzi” di Catania. L’istituto, nel quartiere del Villaggio Sant’agata, colpito da un vile incendio doloso nella notte tra il 27 e il 28 novembre.

“Non parliamo solo di un atto vandalico – dichiara la segretaria generale della Cisl Scuola Catania Barbara Mannino – è un colpo al cuore dell’intera comunità, della cultura, dei nostri bambini. Come donna, come mamma, come docente e come sindacalista sento questa ferita come mia. La scuola è casa, è rifugio, è possibilità – continua Barbara Mannino – ma soprattutto è il luogo dove ogni giorno proviamo, con fatica e amore, a costruire un futuro migliore.

“Vedere una scuola bruciare significa veder bruciare un pezzo di città e minacciati i sogni dei nostri figli. Oggi stiamo toccando con mano quanto fragile e preziosa sia la responsabilità che tutti noi abbiamo: custodire ciò che educa, protegge, accoglie. Oggi – conclude la segretaria generale della Cisl Scuola – il mio pensiero è per la Dirigente Elena Di Blasi, per i docenti, il personale ATA, gli studenti e le famiglie della Pestalozzi. A loro va il mio abbraccio personale e quello dell’intera Cisl Scuola Catania: non siete soli”.

Nella foto, Barbara Mannino segretaria generale della Cisl Scuola Catania