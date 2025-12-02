Il progetto “Donne Smart nel Wine & Food” chiude con successo il percorso di formazione per le donne siciliane

Condividi questo articolo?

Si è concluso con successo “Donne Smart nel Wine & Food”, il progetto siciliano selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, ideato e promosso da Cru Vision, brand della società cooperativa Aproca di Palermo.

Sono state settanta le donne siciliane beneficiarie che hanno portato a termine l’intero percorso, iniziato a ottobre 2024. Complessivamente, sono state realizzate 1.180 ore di formazione, suddivise tra competenze digitali, competenze specialistiche e soft & life skill.

La fase di placement in corso ha già portato a risultati concreti: alcune partecipanti hanno avviato nuove collaborazioni con le aziende siciliane, e non solo, e firmato contratti di lavoro anche a tempo indeterminato.

Le candidate reclutate, residenti in Sicilia, disoccupate o inoccupate, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, sono state inserite in un percorso di alta formazione professionale con un’Academy di docenti da tutta Italia e cinque corsi online: Food Digital Marketing, User Experience Design, Big Data Analyst, E-commerce nel Wine&Food, Wine Digital Marketing.

L’obiettivo del progetto “Donne Smart nel Wine & Food” è stato quello di fornire le competenze digitali applicate al settore enogastronomico, promuovere l’empowerment femminile e ridurre il gender gap nel mondo del lavoro favorendo l’incontro con diverse realtà aziendali siciliane attraverso visite didattiche, role modelling, coaching, colloqui con aziende finalizzati al placement.

Il ruolo del coaching si è rivelato importante nel percorso formativo perché ha permesso alle partecipanti di riflettere sulle proprie esperienze di vita e sul modo di relazionarsi con gli altri, valorizzando la propria unicità, mentre il project work di due giornate con la Strada del Vino del Cerasuolo di Vittoria è stato funzionale per lo sviluppo delle strategie digitali e comunicative.

“Donne Smart nel Wine & Food ha messo al centro di un processo di crescita, personale e professionale, le donne e l’empowerment femminile” – commenta Veronica Laguardia, presidente di Aproca. “Il settore enogastronomico sta vivendo un’evoluzione importante e una rivoluzione digitale, facendo emergere nuove figure sempre più specializzate che richiedono competenze e professionalità specifiche nel campo digitale per essere sempre più competitivi nel mercato” – conclude Veronica Laguardia.

Il progetto è nato dall’esigenza di colmare il forte divario di genere nell’occupazione: 29,3% per l’occupazione contro il 52% dell’occupazione maschile.

“È stato un cammino intenso e stimolante, pensato per fornire strumenti concreti di crescita professionale ma anche di consapevolezza personale. Abbiamo deciso di ideare ed avviare questo progetto perché siamo consapevoli delle difficoltà che le donne devono affrontare nel conciliare famiglia e carriera e anche perché il settore enogastronomico è strategico per la Sicilia, e non solo e ha ancora molte potenzialità da esprimere. In tal senso, la comunicazione digitale rappresenta certamente uno degli strumenti determinanti” – continua Veronica Laguardia.

È attualmente in corso la fase di placement, che prevede incontri e colloqui con aziende siciliane e italiane.