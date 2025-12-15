Il Natale a Mascali con il concorso “L’Albero Creativo in Piazza” organizzato dall’Associazione Noes.

Condividi questo articolo?

Il Natale inclusivo entra nel vivo a Mascali con la sesta edizione del concorso “L’Albero Creativo in Piazza”, organizzata dall’Associazione Noes. Piazza Duomo ha accolto una folla festante di bambini e mamme che frequentano le scuole del territorio, riuniti per l’accensione degli alberi di Natale in concorso. In piazza anche un suggestivo percorso tra i tipici mercatini artigianali di Natale a cura dell’associazione Ortus.

Gli studenti delle scuole si sono impegnati in straordinarie decorazioni, trasformando l’evento in una colorata e vivace manifestazione di creatività.

Ad aggiudicarsi il primo posto e la vittoria del concorso è stato l’albero realizzato dall’Istituto Comprensivo di Mascali, intitolato “La Sicilia, il nostro meraviglioso territorio”. L’opera ha saputo coniugare lo spirito natalizio con un omaggio alle bellezze e all’identità dell’Isola.

Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha espresso profondo compiacimento per la straordinaria partecipazione all’iniziativa.

“Una manifestazione unica e coinvolgente – ha commentato il sindaco Messina, sottolineando come l’evento sia riuscito “a unire la comunità in un clima di festa e creatività”.

Anche gli assessori Veronica Musumeci e Valentina Gullotta, promotrici delle iniziative natalizie, hanno mostrato il proprio entusiasmo per la riuscita della manifestazione, che segna ufficialmente l’avvio del ricco cartellone natalizio del Comune, improntato al tema dell’inclusione e della solidarietà.