Il Libro dei Fatti festeggia 35 anni, da oggi in libreria la nuova edizione

Cronologia ampliata al 31 ottobre 2025 per l’edizione 2025. Tra i contributi, quelli di Meloni, Barachini, Descalzi, mons. Fisichella, Gualtieri, Luongo, Massolo, Orsini, Tajani, Urso

Adnkronos festeggia la 35ª edizione del Libro dei Fatti, strumento imprescindibile per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l’Italia tra il 2024 e il 2025. Pubblicata da Adnkronos Libri, l’”Enciclopedia dei fatti” è disponibile da oggi in libreria. La novità principale dell’edizione 2025 è la cronologia ampliata: oltre alla tradizionale raccolta dei fatti dell’anno precedente, il volume include una cronologia aggiornata del 2025 fino al 31 ottobre, offrendo una fotografia puntuale dei principali avvenimenti nazionali e internazionali. In copertina, Giorgio Armani, Jannik Sinner, Donald Trump e Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, Papa Leone XIII, Laura Pausini e Paola Cortellesi, i Giochi Olimpici Milano-Cortina e una immagine di guerra che richiama i conflitti in Ucraina e Palestina.

L’annuario, che è punto di riferimento per lettori, professionisti, studenti e appassionati di attualità, si arricchisce con quattro dossier tematici, pensati per approfondire le questioni che stanno ridisegnando scenari politici, economici e sociali: Sostenibilità, tra transizione energetica, ambiente e innovazione; Economia globale, con analisi sui mercati, le catene del valore e i nuovi equilibri internazionali; Geopolitica, dedicato ai conflitti in corso, alle relazioni tra potenze e alla sicurezza globale; Giubileo 2025, con un focus sul significato culturale, sociale ed economico dell’Anno Santo.

Il Libro dei Fatti 2025 ospita i contributi di figure di primo piano delle istituzioni, della cultura e dell’impresa. Tra questi: Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, Alberto Barachini, sottosegretario di Stato all’Editoria, Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Gen. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Amb. Giampiero Massolo, Presidente di Mundys, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Adolfo Urso, Ministro per le Imprese e per il Made in Italy.

Con oltre 900 pagine di fatti, analisi, fotografie, dati e approfondimenti, il Libro dei Fatti 2025 conferma la sua vocazione divulgativa che mette ordine nella complessità dell’attualità e restituisce ai lettori una narrazione chiara, documentata e ricca di contributi di qualità.

“In un panorama editoriale complesso – sottolinea Giuseppe Marra, Presidente del Gruppo Adnkronos – Il Libro dei Fatti continua a distinguersi per il suo successo, offrendo un servizio imprescindibile: aiutare il lettore a orientarsi tra i molteplici eventi di cronaca, non solo quelli dell’ultimo anno – alcuni già affievoliti dalla frenesia del tempo che viviamo – ma anche quelli che si sono stratificati nel corso di decenni di storia. Siamo orgogliosi di aver raggiunto il traguardo dei 35 anni, risultato di un impegno costante e rigoroso che si affianca alla tradizionale e indispensabile attività informativa dell’agenzia”.

Nella foto, Il libro dei fatti 2025 e l’editore Giuseppe Marra – Adnkronos