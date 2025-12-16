I Sindaci da Fiumefreddo a Itala chiedono di mantenere linea ferroviaria storica da Fiumefreddo di Sicilia

Condividi questo articolo?

«I Sindaci da Fiumefreddo a Itala chiedono di mantenere l’attuale progetto che prevede la dismissione della linea ferroviaria storica da Fiumefreddo di Sicilia ad Alcantara e da Letojanni a Giampilieri.

Si è tenuto un incontro presso gli uffici di RFI Spa a Palermo, convocato dal Commissario Straordinario Ing. Filippo Palazzo (prot: CS.PaCt.P\25054 del 28/11/2025). Alla riunione hanno partecipato i dirigenti del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, le direzioni investimenti di RFI Spa per l’Area Sicilia e Calabria-Progetti Sicilia Orientale, il Project Manager di Italferr Spa per le infrastrutture Sicilia, oltre ai sindaci o rappresentanti dei comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Taormina, Letojanni, Forza d’Agro, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Scaletta Zanclea e Itala. Era assente il rappresentante del comune di Giardini Naxos.

L’oggetto dell’incontro riguardava la direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo e il progetto di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 20/11/2025, intitolata «Raddoppio ferroviario sulla linea Messina Catania – Apprezzamento».

Durante l’incontro, i sindaci e i loro rappresentanti hanno unanimemente richiesto quanto segue:

Mantenere la previsione progettuale attuale che prevede la dismissione della linea ferroviaria storica da Giampilieri a Fiumefreddo.

Vincolare la stazione appaltante a prevedere nel quadro economico del progetto le risorse necessarie per la bonifica e l’eliminazione di tutte le infrastrutture ferroviarie della linea storica.

Prevedere nel progetto, attraverso la redazione di un progetto esecutivo da aggiornare periodicamente, il riuso delle aree ferroviarie, sino alla conclusione delle opere di raddoppio e alla loro messa in opera.

Redigere il progetto di riuso entro il 31 dicembre 2026, secondo le linee guida del tavolo tecnico istituito dall’ordinanza commissariale n. 49/2020, aggiornandolo con i nuovi prezzi al momento dell’avvio delle opere.

Inoltre, si è concordato che, una volta realizzato e collaudato il progetto di riuso, le particelle catastali e le stazioni ferroviarie interessate saranno cedute ai comuni territorialmente coinvolti, con conseguente decadimento di ogni vincolo ferroviario attualmente vigente.

Per chiarire ai cittadini dei territori interessati, da Fiumefreddo di Sicilia a Giampilieri, l’esito del tavolo tecnico odierno, è stato stabilito che la linea storica verrà smantellata tra Fiumefreddo di Sicilia e Alcantara, e tra Letojanni e Giampilieri, mantenendo comunque il collegamento con la linea turistica Letojanni-Alcantara».

Si allega il documento firmato dai Sindaci e una foto del tavolo.