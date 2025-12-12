Gravina di Catania, accensione dell’albero di Natale

Condividi questo articolo?

Il Comune di Gravina di Catania accende la Magia del Natale con il tradizionale Albero che illumina l’intera piazza della Libertà. Un appuntamento che si rinnova alla presenza del Sindaco Massimiliano Giammusso, dell’assessore allo Spettacolo Filippo Riela, dei consiglieri comunale Emanuele Mirabella e Mirko Marcantonio, del presidente Fidapa di Gravina di Catania Agata Viola e dell’intera cittadinanza.

Un momento speciale che conferma le tante iniziative intraprese dall’amministrazione per valorizzare il tessuto urbano e commerciale della città e rendere così unica e speciale l’atmosfera natalizia a Gravina di Catania.

Annunci

L’obiettivo è valorizzare il territorio durante il periodo delle festività rafforzando il legame con la tradizione musicale e artistica della cittadina oltre a favorire la partecipazione delle famiglie e dei commercianti gravinesi.

Nella foto, Gravina di Catania accensione l’Albero di Natale il sindaco Giammusso