Giuseppe Milici e Giuliana Di Liberto in concerto il 14 dicembre nella Chiesa Madre di Bagheria

GIUSEPPE MILICI
E GIULIANA DI LIBERTO
IN “CLASSIC & SACRED CONCEPT”
L’armonicista e la cantante portano
nella chiesa Madre di Bagheria
una performance da Bach ai compositori del Novecento,
con omaggio a Ennio Morricone e musiche natalizie
Una serata dedicata a tre secoli di musica, interpretati dalla forza di una voce femminile, dal sound evocativo dell’armonica e del suono avvolgente del violoncello. È l’esperienza artistica che proporranno l’armonicista Giuseppe Milici e la cantante Giuliana Di Liberto, con Antonino Saladino, il 14 dicembre alle 19:30 nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (chiesa Madre) in piazza Madrice a Bagheria.
Ad accompagnarli sul palco ci sarà l’Antonio Zarcone Quartet, per un viaggio sonoro che attraversa epoche, stili e sensibilità musicali.
In programma un repertorio che spazia da Johann Sebastian Bach ai grandi autori del Novecento, con un tributo speciale al maestro Ennio Morricone e una selezione di celebre musica natalizia rivisitata.
L’evento, patrocinato dal Rotary Club di Bagheria, è aperto al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Nelle foto Giuseppe Milici e Giuliana Di Liberto