Giuseppe Milici e Giuliana Di Liberto in concerto il 14 dicembre nella Chiesa Madre di Bagheria

GIUSEPPE MILICI

E GIULIANA DI LIBERTO

IN “CLASSIC & SACRED CONCEPT”

L’armonicista e la cantante portano

nella chiesa Madre di Bagheria

una performance da Bach ai compositori del Novecento,

con omaggio a Ennio Morricone e musiche natalizie

Una serata dedicata a tre secoli di musica, interpretati dalla forza di una voce femminile, dal sound evocativo dell’armonica e del suono avvolgente del violoncello. È l’esperienza artistica che proporranno l’armonicista Giuseppe Milici e la cantante Giuliana Di Liberto, con Antonino Saladino, il 14 dicembre alle 19:30 nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (chiesa Madre) in piazza Madrice a Bagheria.

Ad accompagnarli sul palco ci sarà l’Antonio Zarcone Quartet, per un viaggio sonoro che attraversa epoche, stili e sensibilità musicali.

In programma un repertorio che spazia da Johann Sebastian Bach ai grandi autori del Novecento, con un tributo speciale al maestro Ennio Morricone e una selezione di celebre musica natalizia rivisitata.

L’evento, patrocinato dal Rotary Club di Bagheria, è aperto al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Nelle foto Giuseppe Milici e Giuliana Di Liberto