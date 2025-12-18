Giarre. Lo studente del Liceo “Leonardo” Paolo Castorina, insignito della benemerenza speciale UNVS

Nell’ ambito della cerimonia per il conferimento delle benemerenze Unvs, ospitata nella sala del Campo di hockey su prato di Catania, un premio speciale è stato assegnato dal Direttivo a Paolo Castorina, studente del liceo “Leonardo” di Giarre, campione italiano cadetti di lancio del giavellotto, con un personale di metri 59,69 e un lancio del Vortex a m. 78,51 nel 2023, stabilendo così la seconda migliore prestazione di sempre nella categoria ragazzi. L’iniziativa, svoltasi a Catania, ha celebrato giovani atleti capaci di coniugare risultati agonistici, correttezza e responsabilità, incarnando pienamente i principi di lealtà, sacrificio e rispetto delle regole che l’UNVS promuove da sempre. La manifestazione ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, mondo sportivo e istituzioni. Durante la cerimonia è stato sottolineato come lo sport costituisca uno straordinario strumento educativo, capace di favorire la crescita personale e sociale dei giovani, rafforzando valori fondamentali quali l’inclusione, la collaborazione e il senso civico. Le benemerenze assegnate non hanno premiato soltanto i risultati ottenuti sul campo, ma soprattutto il percorso umano e formativo degli studenti. Paolo, oltre che dai familiari e dal suo allenatore, è stato accompagnato, alla prestigiosa cerimonia di premiazione degli studenti sportivi, dalla dirigente scolastica, dottoressa, Tiziana D’ Anna, che per l’occasione ha dichiarato: “È con grande orgoglio che l’istituto “Leonardo” celebra oggi il successo del suo studente, Paolo Castorina, che si è distinto per straordinari meriti sportivi. Il risultato raggiunto in questa importante manifestazione, – ha aggiunto la preside- dedicata ai valori dello sport, è frutto di impegno costante, disciplina, spirito di sacrificio e rispetto delle regole. Qualità che rappresentano pienamente i principi educativi che la scuola promuove e che rendono questo traguardo motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica. Lo sport, infatti, non è solo competizione, ma anche crescita personale, inclusione, collaborazione e lealtà. Attraverso il suo esempio, Paolo, dimostra come sia possibile coniugare il percorso scolastico con l’eccellenza sportiva, diventando un modello positivo per i suoi coetanei. A nome mio personale -ha concluso-e di tutta la comunità scolastica, rivolgo allo studente le più sincere congratulazioni, con l’augurio che questo successo rappresenti solo una tappa di un cammino ricco di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo di gara”.

In un contesto ricco di storia e cultura come quello catanese, questa cerimonia assume un significato ancora più profondo: testimonia l’impegno condiviso tra scuola, istituzioni e associazioni sportive nel promuovere modelli positivi e cittadini consapevoli.

Nella foto, PREMIAZIONE PAOLO, PRESIDE, ALLENATORE E FAMILIARI

 

 

 

 


