Gaza, la denuncia di Amnesty: “Hamas responsabile di crimini contro l’umanità”

L’organizzazione per i diritti umani, in un rapporto di 173 pagine, condanna il gruppo islamista e altre fazioni armate palestinesi per i crimini commessi durante il massacro del 7 ottobre 2023 e chiede la restituzione delle spoglie dell’ultimo ostaggio rimasto, il sergente maggiore Ran Gvili

Amnesty International ha formalmente accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l’umanità, tra cui omicidio e tortura, in relazione al massacro del 7 ottobre 2023 e al trattamento riservato agli ostaggi presi in ostaggio a Gaza. L’organizzazione per i diritti umani, in un rapporto di 173 pagine intitolato ‘Prendere di mira i civili: omicidi, prese di ostaggi e altre violazioni da parte di gruppi armati palestinesi in Israele e Gaza’, condanna il gruppo islamista e altre fazioni armate palestinesi per i crimini commessi durante il massacro e chiede la restituzione delle spoglie dell’ultimo ostaggio rimasto, il sergente maggiore Ran Gvili.

Amnesty International ha già accusato Hamas di aver commesso crimini di guerra durante il massacro, ma non aveva mai affermato che la portata e la natura della violenza raggiungessero la soglia dei crimini contro l’umanità. La ong ha inoltre condannato gli omicidi, gli stermini, le incarcerazioni, le torture, le sparizioni forzate, gli stupri e altre forme di violenza sessuale perpetrate da Hamas. L’organizzazione ha altresì qualificato l’uccisione di massa di civili avvenuta il 7 ottobre come “crimine contro l’umanità di sterminio”.

Il rapporto attribuisce la responsabilità del massacro “principalmente” alla cosiddetta ala militare di Hamas, le Brigate Izzadin al-Qassam, accusandole di esserne “i principali responsabili”. Accusa poi altri gruppi terroristici di Gaza di essere responsabili in misura minore, tra cui la Jihad islamica palestinese, le Brigate dei martiri di al-Aqsa e altri civili palestinesi presumibilmente non affiliati che hanno preso parte al massacro.

Usa potrebbero sanzionare l’Unrwa per presunti legami con Hamas

I funzionari dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump hanno avviato discussioni approfondite sulla possibilità di colpire l’Unrwa con sanzioni a causa del presunto legame dell’agenzia con Hamas. Lo scrive il Times of Israel citando due fonti a conoscenza diretta della questione. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi e opera a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Giordania e in Siria, fornendo aiuti, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e alloggi a milioni di palestinesi. Alti funzionari dell’Onu e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno descritto l’Unrwa come la spina dorsale della risposta umanitaria a Gaza, dove la guerra tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas ha scatenato una crisi umanitaria.

Israele e l’amministrazione Trump, tuttavia, hanno accusato l’agenzia di legami con Hamas, accuse che l’Unrwa ha energicamente contestato. Israele ha pubblicato prove della partecipazione di dipendenti dell’Agenzia all’attacco del 7 ottobre 2023 e alla cattura e alla custodia di ostaggi, oltre ad accusare la scuola dell’agenzia di glorificare costantemente il terrorismo e di opporsi al diritto di esistenza dello Stato di Israele.

Washington è stata a lungo il principale donatore dell’Unrwa, ma ha interrotto i finanziamenti nel gennaio 2024 dopo che Israele ha accusato una decina di membri dello staff di aver preso parte al massiccio attacco di Hamas che ha innescato la guerra a Gaza. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha poi accusato l’agenzia nell’ottobre di quest’anno di essere diventata “una sussidiaria di Hamas”, che gli Stati Uniti hanno designato come organizzazione terroristica nel 1997.