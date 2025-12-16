Gangi. E’ stata inaugurata la “Casa di Babbo Natale”

Condividi questo articolo?

E’ stata inaugurata, in Corso Umberto I (ex negozio Alongi) la Casa di Babbo Natale. La casa, allestita dalla FIDAPA con il patrocinio del Comune di Gangi, rimarrà aperta, dalle ore 17 alle 19.30 nei giorni previsti da calendario ma comunque fino al 6 gennaio. Per la gioia dei più piccini sarà possibile lasciare la letterina dei desideri, scattare una foto con Babbo Natale (interpretato da Agatino Magnifico) e ricevere anche qualche caramella.

Ad inaugurare la casa di Babbo Natale sono stati il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, la presidente della Fidapa, sezione di Gangi, Maria Giovanna Meli e gli assessori Stefano Sauro e Tiziana Ballistreri

