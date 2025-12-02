Gangi conferito la cittadinanza onoraria al professore Giovanni Ventimiglia di Geraci e al dottor Filippo Spallina

Condividi questo articolo?

Il consiglio comunale di Gangi, durante la seduta consiliare che si è svolta, sabato scorso, a Palazzo Bongiorno, su proposta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Ferrarello, ha conferito la cittadinanza onoraria al professore Giovanni Ventimiglia di Geraci e al dottor Filippo Spallina. Un pubblico riconoscimento a due uomini e personalità che hanno origini gangitane ed hanno dato lustro al loro paese.

A presiedere la seduta è stata la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, in aula tra applausi e momenti di viva emozione, si sono alternati gli interventi di compiacimento e ringraziamento dei consiglieri comunali. A leggere le motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria è stato il primo cittadino Giuseppe Ferrarello.

Filippo Spallina per decenni è stato dirigente della Provincia Regionale di Palermo prima e poi della Città Metropolitana di Palermo dove ha ricoperto incarichi apicali. Un conferimento della cittadinanza quale segno di riconoscenza dell’intera comunità gangitana: per il contributo decennale alla valorizzazione del territorio di Gangi, attraverso progetti dedicati alla montagna, al turismo, all’artigianato artistico e alla promozione delle eccellenze locali;– per l’impegno costante nella diffusione della cultura della legalità, della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori e delle imprese, con particolare attenzione alle giovani generazioni;– per le iniziative rivolte alle scuole di Gangi, che hanno offerto ai nostri studenti occasioni significative di crescita civile, culturale e professionale, in dialogo diretto con le istituzioni europee;– per la capacità di coniugare, con stile sobrio e concreto, competenza amministrativa, visione europea e attenzione ai territori più periferici per il legame indissolubile, umano e ideale con Gangi, testimoniato da una presenza assidua e da una sincera cura per le persone, le tradizioni e le vocazioni del nostro paese.

E ancora al professor Giovanni Ventimiglia, cittadino italiano e svizzero, originario di Gangi appartiene a una famiglia che, per storia e tradizio­ne, è profondamente legata alle Madonie, oggi pro­fessore ordinario di filosofia presso l’Università di Lucerna e visiting professor all’Università di Zu­rigo, dove dirige il Center for Theology and Philosophy of Religions (TheiRs) e il Master internazio­nale online in Philosophy, Theology and Religions (PhilTeR), affermandosi come una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea europea e riconosciuto nel mondo accademico come uno dei maggiori studiosi viventi di Aristotele e Tommaso d’Aquino. Ol­tre cento le pubblicazioni in italiano, inglese e tedesco, ed è stato pubblicamente lodato dalla massima autorità anglosassone in materia, il filosofo Anthony Kenny. La motivazione della cittadinanza quale alto e pubblico riconoscimento: per il prestigio internazionale della sua opera filosofica e accademica; per il contributo originale al dialogo tra fedi e culture e alla promozione di una filosofia intesa come servizio alla persona e alla società; per l’intensa attività di formazione e sostegno a favore di studenti e giovani studiosi di tutto il mondo; per l’impegno civile e umanitario rivolto alle persone più fragili e marginalizzate; per l’instancabile promozione dell’immagine della Sicilia, delle Madonie e di Gangi in contesti culturali di livello mondiale; per il profondo legame umano, affettivo e ideale con Gangi e con la sua comunità, da lui costantemente testimoniato con la presenza, la parola e l’esempio.