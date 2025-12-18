Gaia Manrique, studentessa dell’I.i.s “Leonardo” di Giarre a Rimini primo posto alla trave

Condividi questo articolo?

Gaia Manrique, studentessa dell’I.i.s “Leonardo” di Giarre e frequentante la 4^P, si è distinta come una vera campionessa di ginnastica, conquistando risultati di grande prestigio grazie a talento, impegno e determinazione. Nella competizione a Rimini, per “Ginnastica in festa 2025- Winter edition”, ha ottenuto, su 138 ginnaste partecipanti, il primo posto alla trave, dimostrando equilibrio, precisione e grande controllo tecnico.

Ha inoltre conquistato la medaglia di bronzo al corpo libero, esprimendo eleganza, forza e sicurezza in ogni esercizio; la medaglia d’argento, invece, nella gara di squadra, contribuendo in modo decisivo al successo del gruppo con spirito di collaborazione e senso di responsabilità.

Questi risultati testimoniano non solo le sue capacità atletiche, ma anche la passione e la dedizione che Gaia mette ogni giorno in palestra. Un esempio positivo di sportività e determinazione, capace di ispirare compagne di squadra e giovani ginnaste a credere nei propri sogni e a perseguirli con costanza.

I risultati raggiunti testimoniano l’impegno costante, la dedizione e la passione dell’atleta, rappresentando un motivo di orgoglio per la società sportiva e un esempio positivo per le giovani ginnaste.

La dirigente scolastica dell’Istituto, dottoressa Tiziana D’ Anna, esprime grande orgoglio e profonda soddisfazione per gli straordinari risultati conseguiti dalla studentessa, Gaia Manrique, che si è distinta come campionessa di ginnastica nell’ambito della manifestazione nazionale “Ginnastica in Festa”, svoltasi a Rimini.

“Il successo ottenuto -ha commentato la preside- rappresenta non solo un traguardo sportivo di altissimo livello, ma anche un esempio concreto di impegno, disciplina, determinazione e capacità di conciliare lo studio con l’attività agonistica. La studentessa ha saputo onorare la propria scuola, dimostrando come i valori dello sport possano integrarsi pienamente con il percorso educativo e formativo. A nome dell’intera comunità scolastica, mi congratulo con l’atleta, con la sua famiglia e con lo staff tecnico che l’ha accompagnata in questo importante percorso, augurandole ulteriori successi sportivi e personali. La scuola -ha concluso- continuerà a sostenere e valorizzare i talenti degli studenti, riconoscendo nello sport un fondamentale strumento di crescita, inclusione e formazione”.

Nella foto, Gaia Manrique sul podio