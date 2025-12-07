Festa del Pensionato 2025: la FNP CISL Catania premia 25 anni di fedeltà

Condividi questo articolo?

RISORSA INSOSTITUIBILE PER LA COMUNITÀ

Ci sono giornate in cui una comunità si riconosce nei volti, nelle storie e nei legami che ha costruito nel tempo. Giornate in cui la gratitudine non è un gesto formale, ma un modo concreto di riconoscere il valore della memoria. Con questo spirito si è svolta la Festa del Pensionato 2025 della FNP CISL Catania.

L’evento, molto più di una semplice ricorrenza, ha rappresentato un momento identitario, celebrando fedeltà e impegno dei pensionati che da oltre venticinque anni sostengono la Federazione.

La giornata è stata l’occasione per consegnare targhe di riconoscimento e per riaffermare il ruolo centrale e insostituibile dei pensionati nella società. All’evento hanno preso parte la segretaria generale FNP CISL Sicilia Rosaria Aquilone, il segretario generale della CISL Catania Maurizio Attanasio, gli ex segretari della FNP CISL Catania, Mimmo Di Matteo (già Segretario Nazionale della FNP), il neo assessore del Comune di Catania Daniele Bottino e il direttore dell’Inps di Catania Saverio Giunta.

Il Segretario Generale della FNP CISL Catania, Giacomo Giuliano, ha aperto i lavori sottolineando il valore etico della ricorrenza: «Oggi celebriamo la vostra storia, la vostra forza silenziosa, il vostro esempio quotidiano. Vogliamo riaffermare con forza e orgoglio la nostra verità: i pensionati non sono numeri o costi, ma una risorsa insostituibile, presidio autentico di solidarietà e responsabilità civica. Per la vostra resilienza e il vostro contributo, vi abbiamo dedicato il brano ‘Eroi’ di Fiorella Mannoia. La promessa che vi lasciamo è una sola: non vi lasceremo soli. La FNP CISL Catania sarà sempre il vostro punto di riferimento».

«La Sicilia ha bisogno della saggezza e dell’esperienza dei suoi anziani – ha sottolineato Aquilone – La Festa del Pensionato di Catania è un modello di come il sindacato debba operare: non solo rivendicando diritti, ma costruendo ponti tra generazioni e accompagnando le persone. A livello regionale, siamo determinati a incalzare le istituzioni per difendere il potere d’acquisto delle pensioni e garantire un accesso universale e dignitoso alla sanità pubblica per tutti i cittadini della terza età».

Anche il segretario generale CISL Catania Maurizio Attanasio, ha voluto ringraziare i presenti: «La FNP è l’anima della CISL sul territorio. La sua forza capillare e la vicinanza umana che dimostra ogni giorno sono fondamentali per l’intera confederazione. Oggi ribadiamo che la CISL è la casa dei valori che ci uniscono: solidarietà, rispetto, partecipazione. I pensionati sono la nostra radice più profonda e su questa radice continuiamo a costruire il futuro del sindacato».

Un momento particolarmente toccante è stata la consegna delle targhe ai soci con oltre venticinque anni di fedeltà. Le voci dei premiati hanno offerto una testimonianza diretta del valore della Federazione.

«La FNP per me è stata una seconda famiglia – ha dichiarato una pensionata, storica iscritta – Ci ha dato supporto quando la burocrazia sembrava insormontabile e non ci ha mai fatto sentire soli. Questa targa è un onore e la prova che il nostro impegno non è stato dimenticato».

Un altro premiato ha aggiunto: «Abbiamo sostenuto la Federazione perché crediamo nei valori che porta avanti. Vedere che la CISL combatte ancora oggi per l’assistenza e la dignità degli anziani ci dà speranza».

«Porto i saluti dell’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore etneo Bottino – e accolgo con grande rispetto l’invito a lavorare insieme per il benessere della terza età catanese. Vediamo nei pensionati non un peso, ma il cemento della nostra società».

Il Direttore INPS di Catania Saverio Giunta, ha fornito un quadro aggiornato sulle dinamiche previdenziali locali, confermando la necessità di un dialogo costante tra Ente e rappresentanze sindacali.

L’incontro si è concluso con l’impegno di tutti i presenti a collaborare per affrontare le sfide cruciali che attendono i pensionati, dalla lotta contro l’inflazione al contrasto dell’isolamento e della solitudine.