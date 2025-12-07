Evento Speciale A’Fera Bio e Consorzio LeGallineFelici a Catania

Condividi questo articolo?

Mercatino A’ Fera Bio in festa: una domenica di cibo sano, giusto e di relazioni “felici”

Il Mercatino A’ Fera Bio annuncia un’edizione speciale e ricca di attività per Domenica 14 dicembre. L’iniziativa invita tutti a trascorrere una mattina celebrando la nostra terra e il cibo buono, sano e giusto, con un programma fitto di laboratori e degustazioni.

Questa edizione festosa sarà anche l’occasione di un momento di riflessione collettiva sull’importanza di valorizzare il territorio e prendersi cura del bene comune. Produttori, consumatori e associazioni sono invitati per discutere e definire la visione futura del mercatino A’ Fera bio.

L’alleanza per la filiera corta

La giornata è frutto della preziosa collaborazione con il Consorzio Siciliano LeGallineFelici, che da oltre 20 anni pratica, insieme al mercatino, la filiera corta che, mettendo in relazione diretta produttori e consumatori, garantisce la qualità e un prezzo giusto sia per chi produce che per chi compra.

Programma delle attività

– ore 8:30: Apertura mercato A’ Fera Bio.

– ore 9:00: Intrattenimento a cura del maestro Fabio Avitabile.

– ore 10:00: Apertura area baratto.

– dalle 10:15 alle 11:00: Laboratorio di tecniche scout (nodi, orientamento, cucina, segnalazione) a cura del gruppo Cngei sezione di Catania.

– ore 11:00: Musica popolare siciliana con il gruppo ‘Farafolk’ (composto da Margherita Badalá, Nina Trombetta, Antonio Sotera, Antonio Ismaele Grasso, Giuseppe Severini).

– ore 12:00: Incontro pubblico tra produttori, consumatori e associazioni del territorio: “La Fera Bio che vorrei”.

– dalle ore 12:15 alle ore 13:15: Aikido a cura del Maestro Fabio Battiato, IV Dan Aikikai d’Italia – Hombu Dojo di Tokyo.

– ore 13:00: Degustazione di legumi e verdure a cura di Muri a Secco e degustazione di vini con la vignaiola Valeria Iovino dell’azienda agricola Netum Bio.

Il mercatino è realizzato con la collaborazione di:

– Consorzio Siciliano LeGallineFelici

– Slow Food

– Mercatino La terra di BO’ (Viagrande)

– Nuova Acropoli