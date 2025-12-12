Eventi a Sicilia Outlet Village, dalla mostra Lego di Riccardo Zangelmi a Winter Harmonies

Condividi questo articolo?

Fino all’11 gennaio la mostra Forever Young di Lego di Riccardo Zangelmi

Sono giorni pieni di appuntamenti a Sicilia Outlet Village, il Natale si avvicina e nell’aria c’è già un’atmosfera speciale. Le vetrine dei 170 negozi di prestigiosi brand nazionali e internazionali sono già addobbate e pronte per le feste e la pista di pattinaggio sta regalando – anche agli apprendisti volteggianti sui pattini – la possibilità di cimentarsi in un’esperienza unica. Nei giorni scorsi è andato in scena “Xmas On Ice”, lo spettacolo itinerante che porta con sé il clima del Natale attraverso danza, pattinaggio e melodie senza tempo.

È in corso inoltre (fino all’11 gennaio) la mostra “Forever Young” di Riccardo Zangelmi, l’unico LEGO Certified Professional (LCP) in Italia. Il primo weekend ha fatto registrare numeri da record in termini di presenze, d’altronde le istallazioni di mattoncini rappresentano una vera attrazione per tutte le generazioni. Gli utenti hanno ancora negli occhi lo spettacolo offerto dalla “Christmas Circus Parade”, che ha trasformato il Village in un circo natalizio a cielo aperto con giocolieri, acrobati e trampolieri che hanno animato le vie dello shopping, mentre Babbo Natale era accompagnato dai suoi fedelissimi elfi.

E non è finita, perché domenica 14 dicembre, a scandire il count-down verso il Natale ci sarà uno spettacolo mai visto. Il Village grazie al “Winter Harmonies” dalle 17,30 vibrerà tra incantevoli melodie, le sonorità del pianoforte si fonderanno con la voce live per dare vita a un viaggio emozionale che riaccende per tutti la magia delle feste.

A pochi giorni dal Natale, “Winter Harmonies” vuole portare i visitatori a prendersi un momento di relax. Dai grandi classici delle festività, come Silent Night e Have Yourself a Merry Little Christmas, alle melodie più contemporanee, ogni brano sarà una storia da ascoltare con il cuore, per restituire al pubblico la sensazione di familiarità e calore che solo la musica senza tempo riesce ad evocare.

L’evento si svolge nell’esclusiva location dello shopping al centro della Sicilia, tra i 170 negozi di brand nazionali e internazionali dove sarà possibile fermarsi tra luci soffuse, melodie delicate e atmosfere di festa, per ritrovare tra mille regali anche la gioia e l’intimità del Natale.

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti di successo gestiti dalla società di Arcus Real Estate della “galassia” Percassi c’è Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro Sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.