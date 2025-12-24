Esce la Southlab Orchestra e il Coro Interscolastico Vincenzo Bellini di Catania presso il teatro del Centro Congressi di Nicolosi

Condividi questo articolo?

A trentacinque anni dall’uscita di una delle pellicole diventate un grande classico natalizio, Mamma ho perso l’aereo, anche Lina Gervasi – tra le thereministe più acclamate – celebra l’anniversario con un progetto davvero speciale. Esce il 23 dicembre per Musica Lavica Records la versione per theremin, coro e orchestra di Somewhere in my memory (John Williams e Leslie Bricusse), tema portante della colonna sonora del film, trascritta e riarrangiata per lei dal suo produttore Denis Marino.

Mentre Lina interpreta con la precisione e la leggerezza che le sono proprie il tema principale della canzone, la accompagnano la neonata orchestra catanese Southlab Orchestra e il Coro Interscolastico Vincenzo Bellini di Catania, diretto dal Mo. Daniela Giambra con la collaborazione del preparatore il Mo. Alessandro Vargetto.

Nel video, girato nel teatro di Nicolosi col patrocinio del comune, la magia di questa melodia lieve e luminosa è vista attraverso lo sguardo di un bambino che entra furtivamente nel teatro dove Lina, i musicisti e il coro stanno suonando questo canto natalizio. La sua meraviglia si accresce scoprendo che su quel palco ci sono tanti bambini come lui – i componenti del Coro Interscolastico V. Bellini di Catania: sono musicisti provetti, animati da passione ed energia, già esibitisi in prestigiosi contesti (solo per citarne alcuni: al Teatro Greco di Siracusa e a quello Antico di Taormina, al Quirinale e al Viminale, oltre ovviamente al Bellini di Catania).

Oltre quella tenda il bambino (Salvatore Marino) non trova soltanto un teatro, ma la gioia dei suoi ricordi, di ciò che già gli appartiene. Seduto da solo in platea, mentre il teatro è vuoto e il palco pieno di vita, avverte una sintonia nuova con la vita e canta insieme al coro dando voce a ciò che il suo cuore desidera. Ed è questo il senso più profondo di questo omaggio musicale: ricordarci che, da qualche parte dentro di noi, c’è sempre una tenda che può essere riaperta.

Per la Gervasi, quella della musica per cinema è una vera passione, coltivata da lungo tempo: ha già pubblicato altri lavori dedicati alle colonne sonore di film arrangiate per theremin e questo video è un’anteprima del nuovo progetto a tema cinematografico a cui sta lavorando per Musica Lavica Records. Contemporaneamente – dopo il successo della scorsa estate, quando si è esibita come thereminista solista nello Stabat Mater di Giovanni Sollima diretta dal M° Riccardo Muti – sta lavorando al nuovo album di ine