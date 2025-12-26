E’ morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni

Condividi questo articolo?

Si è spenta oggi nella sua casa di Torrimpietra, vicino a Roma

Cento anni di eleganza, passione e impegno civile: la contessa Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli, è morta oggi nella sua villa nella tenuta di Torrimpietra, vicino a Roma, chiudendo un capitolo straordinario nella storia della famiglia che ha segnato il volto industriale dell’Italia del Novecento. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, figlia di Edoardo Agnelli (1892-1935) e Virginia Bourbon del Monte (1899-1945), Maria Sole ha saputo attraversare un secolo con grazia e discrezione, intrecciando politica, sport, cultura e vita familiare senza mai rinunciare alla propria identità.

Cresciuta tra Torino e le colline piemontesi, Maria Sole visse accanto ai fratelli Clara (1920-2016), Gianni (1921-2003), Susanna (1922-2009), Giorgio (1929-1965), Cristiana (nata nel 1927) e Umberto (1934–2004), in una famiglia aristocratica e cosmopolita, custode di una tradizione di impegno civile e industriale. Nonostante la fama dei fratelli, seppe sempre mantenere un profilo proprio, discreto ma incisivo, incarnando l’eleganza e la concretezza che sarebbero diventate il suo tratto distintivo.

Negli anni Sessanta, Maria Sole fece il suo ingresso nella vita pubblica in modo sorprendente e originale: fu eletta sindaca di Campello sul Clitunno (Perugia), con un consenso quasi unanime di 850 voti su 1.200 aventi diritto, senza comizi né campagne elettorali. La decisione maturò dopo la morte del marito, il conte Ranieri Campello della Spina (1908-1959), che viveva nel borgo umbro della aristocratica famiglia. Maria Sole Agnelli fu sindaca per dieci anni, dal 1960 al 1970, durante i quali curò la manutenzione delle strade, l’ammodernamento delle scuole, la valorizzazione dei beni culturali e naturali, come le storiche Fonti del Clitunno, e l’incentivazione di forme di turismo culturale ed enogastronomico. La sua esperienza rappresentò un esempio precoce e significativo di partecipazione femminile alla politica locale, in un’epoca in cui il ruolo delle donne era ancora limitato nella vita pubblica.

Nella foto, Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Maria Sole Agnelli