Due tappe in Sicilia per Tiromancino: al Teatro Metropolitan di Catania e al Teatro Golden di Palermo

Condividi questo articolo?

Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”, i Tiromancino, capitanati da Federico Zampaglione, tornano nei teatri e annunciano le date di “QUANDO MENO ME LO ASPETTO TOUR”, prodotto da DM Produzioni, che partirà il 10 aprile dall’Auditorium Parco delle Musica di Roma per approdare in Sicilia il 15 maggio 2026 al Teatro Metropolitan di Catania e il 16 maggio al Teatro Golden di Palermo, eventi organizzati da DalVivo. I biglietti disponibili su Ticketone a partire da oggi (clicca qui per info biglietti Palermo su Vivaticket e Ticketone e Catania su Vivaticket e Ticketone).

“Quando Meno Me Lo Aspetto” è anche il titolo del nuovo album a cui Federico Zampaglione sta lavorando da diverso tempo e che uscirà nei primi mesi del 2026 per EMI Records Italy / Universal Music Italia.

Annunci

I Tiromancino proporranno uno show intimo, arricchito dalla presenza di un quartetto d’archi e una scaletta inedita con i brani del nuovo album prossimamente in uscita.

Sarà un viaggio anche attraverso nuove atmosfere sonore in cui sarà riservato molto spazio alla chitarra, con un repertorio continuamente rinnovato che alterna i grandi classici, tra i quali “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Due destini”, “Immagini che lasciano il segno”, ai nuovi brani.

«Avevo giurato e spergiurato che non avrei più fatto nuovi album, e per un po’ è stato davvero così

– dichiara Federico Zampaglione – Poi la vita ha deciso al posto mio, portandomi nuove canzoni. A quel punto metti da parte l’idea di essere coerente e ti rimetti in gioco: nasce così un nuovo album e un nuovo tour, che stavolta ripartirà dai teatri. Luoghi in cui il contatto con il pubblico è intimo, il suono è limpido e l’emozione è palpabile».

Federico Zampaglione sarà accompagnato da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria),

Antonio Marcucci (chitarra) e Fabio Verdini (tastiere).

FEDERICO ZAMPAGLIONE

Attualmente è impegnato nelle riprese del nuovo film “The Namless Ballad”, dopo il successo internazionale di “The Well”, inserito dal New York Times tra i cinque film horror da vedere e venduto in 104 Paesi. Oltre all’esibizione sanremese nella serata delle cover insieme a Willie Peyote e Ditonellapiaga con il brano di Franco Califano “Un tempo piccolo” e all’uscita del nuovo singolo dei Tiromancino “Mi rituffo nella notte” (Emi Records Italy /Universal Music Italia), Federico Zampaglione è reduce dal successo estivo de “La descrizione di un viaggio Tour25” con i Tiromancino, omaggio ai 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”. In 35 anni di carriera Federico Zampaglione ha pubblicato con i Tiromancino 12 album di inediti (a cui si aggiungono dischi live e raccolte), scrivendo alcune delle più belle canzoni della storia della musica italiana come “La descrizione di un attimo”, “Due Destini”, “Per me è importante”, “Amore Impossibile”, “Angoli di cielo”, “Immagini che lasciano il segno”, “Finché ti va”.