Due concerti in Sicilia per Noemi

Condividi questo articolo?

Il 3 Dicembre a Catania al teatro Metropolitan e il 4 Dicembre a Palermo al teatro Golden

Un’esperienza da vivere. Cosi viene spesso descritto il concerto di Noemi che, reduce dai successi delle date estive, torna con il “Nostalgia” tour autunnale 2025.

Ispirato al suo ultimo lavoro discografico, per l’appunto “Nostalgia”, uscito il 28 Febbraio scorso, il tour propone una serie di concerti che, dal 17 Novembre, sta attraversando tutta Italia per concludersi a Roma il 20 Dicembre con un concerto evento che prevede la presenza di molti ospiti, tra cui Gigi D’Alessio e Francesco Gabbani.

Annunci

Durante il concerto la cantautrice romana si racconta in un viaggio musicale, tra passato e presente, avvalendosi di una scaletta che ne rende un perfetto ritratto.

Da “Sono solo parole” a “Glicine” e “Vuoto a perdere”, Noemi fa l’excursus della sua carriera in continuo stato di evoluzione. Il suo repertorio, caratterizzato da eclettismo creativo, che attraversa vari generi, trova conferma nel concerto caratterizzato da un alternanza di stili diversi che spaziano tra soul/blues e pop contemporaneo fino ai momenti intimi scanditi da sonorità acustiche.

“Se ti innamori muori”, brano presentato all’ultimo festival di Sanremo, altri successi uniti ai brani di nuova produzione, danno vita ad una scaletta versatile ed eterogenea che propone inoltre cover sorprendenti come una versione di “Piece of my hearth” di Janis Joplin.

Dal punto di vista scenografico, il concerto beneficia di giochi di luci, drappeggi ed immagini che cambiano in base all’ atmosfera. Luci, immagini e ambientazioni aiutano a trasmettere l’anima dell’album “Nostalgia”, rendendo l’esperienza live anche visivamente suggestiva.

Il tutto improntato all’ essenzialità. Le immagini servono ad accompagnare la musica proprio come si addice ad un concerto che punta soprattutto alla qualità sonora e musicale.

La voce coinvolgente di Noemi, che ben si adatta ai diversi stili, concede alle ballate, come ai pezzi più intensi del suo repertorio, un’interpretazione autentica ed ancora più percettibile dal vivo.

Il mix tra nuovi brani e successi passati permette di accontentare fan “di vecchia data” e chi ha scoperto Noemi da poco.

Il tour teatrale. restituisce al concerto una dimensione più raccolta, ideale per chi ama la musica “corpo a corpo” in un’atmosfera molto gradita ai fans che hanno già avuto modo di assistere alle precedenti tappe del “Nostalgia tour” teatri 2025.

Con un anticipo di due giorni rispetto al programma, Noemi sarà a Catania il 3 Dicembre anziché il 5. Le date del tour in Sicilia sono curate dalla Punto e a capo uno, con la direzione artistica di Nuccio La Ferita.

Noemi, la possibile scaletta del concerto di Catania e Palermo:

Nostalgia

Per tutta la vita

La fine

Non ho bisogno di te

Luna bugiarda

Non sono io

Medley:

Passenger

Human

Good Riddance (Time Of Your Life)

I’m With You

L’amore eternit

Ti amo non lo so dire

Bagnati dal sole

L’amore si odia

Makumba

Oh Ma

Glicine

Sono solo parole

Se t’innamori muori

Vuoto a perdere

Foto: CREDITS BY NICOLÒ PARSENZIANI