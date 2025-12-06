Domenica 7 dicembre spettacolo musicale all’auditorium “Angelo Musco” di Gravina di Catania

Domenica 7 dicembre alle ore 20:30 presso la sede dell’Auditorium comunale “Angelo Musco” di Via Unione europea (stessa sede del Centro civico) a Gravina di Catania avrà luogo lo spettacolo con ingresso gratuito “Meraki – Voci e ritmi del Sud”.
All’evento prenderanno parte il Sindaco Massimiliano Giammusso, il vicesindaco con delega alla Cultura Claudio Nicolosi e l’assessore allo Spettacolo Filippo Riela
Ad esibirsi saranno i musicisti Gianluca Failla, Simone Gullotta, Andrea Zito e Carlo Picone.
L’evento proporrà un excursus di vari generi musicali come la “tammuriata”, la “taranta” e la “tarantella” oltre al samba, al tango e alla milonga