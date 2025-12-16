“Erice del futuro”, Bruno Guerri in dialogo con Giacobbo

Condividi questo articolo?

Domani, alle ore 19, nell’Aula Dirac dell’Istituto Blackett–San Domenico di Erice (Trapani), si terrà un incontro speciale con Roberto Giacobbo, autore e divulgatore tra i più seguiti in Italia, protagonista del dialogo “Erice del Futuro”. Accanto a lui interverrà lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri. Saranno inoltre presenti la Sindaca di Erice Daniela Toscano e, per la Fondazione Ettore Majorana, Lorenzo Zichichi. Lo rendono noto la Fondazione Ettore Majorana e la Fondazione Erice Arte. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e identitaria della città di Erice, luogo centrale nel dialogo tra scienza, storia e patrimonio immateriale.

A seguire, verrà presentata la nuova edizione del Denario di Erice, realizzata dal Laboratorio Artistico Museale della Fondazione Ettore Majorana (LAMuM), moneta di epoca romana dedicata all’antica città elima che reca sul recto il profilo di Venere e sul verso le mura di Erice, il nome Eruc e le colonne del tempio venereo. Questo oggetto storico testimonia la solidità economica della città e il ruolo centrale del tempio, luogo di culto della dea della fecondità nelle sue diverse declinazioni nei secoli: Astarte, Afrodite, e infine, con i romani, Venere. Alla moneta si affianca il cameo con la testa di Venere, realizzato nella stessa pietra che caratterizza le storiche pavimentazioni ericine, ulteriore elemento di connessione materiale con il territorio. “Negli anni LAMuM, ha promosso importanti iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, tra cui la ricostruzione in tiratura limitata della Lunula del II secolo a.C. di proprietà del Parco Archeologico di Segesta e la realizzazione dell’Efebo di Erice che ancora oggi è uno dei simboli maggiormente rappresentativi della città del monte- si legge in una nota -Il Denario di Erice e la Lunula del II secolo a.C si propongono come ambasciatori culturali della città, delle sue bellezze, della sua storia profondamente legata al femminile e della sua tradizionale capacità di accoglienza”.

