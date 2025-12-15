Distretto 50: inaugura lo Spazio Trapani progetto “DesTEENazione–desideri in azione. Comunità Adolescenti”

Condividi questo articolo?

Il Distretto Socio Sanitario 50 inaugura lo Spazio Trapani del progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione. Comunità Adolescenti”, iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dedicata alla crescita, al sostegno e all’inclusione dei giovani del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 17.00, presso il Complesso Monumentale San Domenico.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Giacomo Tranchida, Sindaco capofila del Distretto 50; dei sindaci del Distretto Socio-Sanitario 50 (Trapani, Buseto Palizzolo, Erice, Misiliscemi, Paceco, Valderice, Custonaci, San Vito Lo Capo, Favignana); di Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani; di Daniela Lupo, Prefetto di Trapani; e dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A seguire, la direttrice e coordinatrice del Distretto Socio Sanitario 50, Marilena Cricchio, illustrerà visione, obiettivi e struttura generale del progetto. L’intervento sarà accompagnato dalle analisi e dagli approfondimenti della professoressa Ignazia Bartholoni, docente di Sociologia dell’Università degli Studi di Palermo, sul ruolo degli spazi multifunzionali e sull’emergenza educativa attuale.

Il progetto “DesTEENazione” nasce con l’obiettivo di contrastare in modo strutturato la povertà educativa minorile e l’abbandono scolastico, promuovendo il benessere psico-emotivo degli adolescenti attraverso percorsi di educazione all’affettività, alla consapevolezza di sé e alla gestione delle emozioni. Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione e al superamento delle forme di isolamento sociale giovanile, come il fenomeno degli hikikomori, attraverso la creazione di spazi accoglienti, relazioni significative e attività che stimolino l’espressione personale, la partecipazione attiva e il senso di appartenenza alla comunità.

L’iniziativa si inserisce in un quadro territoriale complesso, segnato da dispersione scolastica, povertà educativa, fenomeno dei giovani neet e situazioni di isolamento sociale. Il programma punta a valorizzare competenze affettive e relazionali degli adolescenti, prevenire l’abbandono scolastico e rafforzare i percorsi di integrazione sociale e lavorativa.

Il progetto coinvolgerà circa 1.200 giovani tra gli 11 e i 21 anni, con attività suddivise per fasce d’età: laboratori educativi, sostegno psicologico, orientamento allo studio, tirocini formativi, percorsi di autoimprenditorialità e interventi di educativa di strada. Sono previste inoltre azioni di sostegno alle famiglie, con colloqui individuali, gruppi di genitorialità e strumenti di supporto psicologico

Nella seconda parte della giornata, dalle ore 18.00, sarà inaugurata l’area dedicata all’espressione artistica dei giovani: jam session musicali con artisti del territorio e con il team Feelers, attività creative in collaborazione con il Liceo Artistico, giochi di ruolo e momenti interattivi curati da Nerd Attack. Seguirà un aperitivo conviviale, grazie al contributo dell’Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio”, con un momento informale di confronto tra istituzioni, scuole e giovani.

L’evento sarà condotto da Antonella Grillo (Radio 102) e arricchito dalla performance della cantante Biancamare. La chiusura è prevista per le ore 21.30.

Con l’apertura dello Spazio Trapani, il Distretto 50 compie un passo decisivo nella realizzazione di un modello innovativo di welfare educativo. Un luogo pensato per ascoltare i ragazzi, sostenere le famiglie e rafforzare la rete territoriale. Un investimento concreto sulla comunità adolescenziale e sul futuro del territorio.