Dalla Sicilila una call per giovani autori italiani in progetto internazionale ispirato a Cervantes

Scrivere il clown oggi. L’Impresa Culturale Theatre Degart di Giardini Naxos apre la selezione per cinque giovani autori italiani under 35 nell’ambito del progetto “Nuovi Autori per il Clown del Circo e del Teatro”, percorso di formazione, ricerca e creazione a dimensione europea e internazionale, sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso il bando Boarding Pass Plus.

Il progetto, che vede Paolo Nani nel ruolo di mentore dell’intero percorso, prende ispirazione dal “Teatrino delle Meraviglie” di Miguel de Cervantes e mette al centro la figura dell’autore e la scrittura comica come elementi fondanti del lavoro artistico.

La call si rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano intraprendere un percorso come autori e drammaturghi nei linguaggi della narrazione muta, della drammaturgia fisica, del circo contemporaneo, del clown e della comicità visuale. Al centro del percorso c’è la volontà di rafforzare e valorizzare la figura dell’autore comico come professionista riconosciuto, capace di sviluppare testi e numeri comici originali, tutelabili come opere d’autore e pensati per una circuitazione internazionale.

“Nuovi Autori per il Clown del Circo e del Teatro” è uno dei progetti selezionati nell’ambito del bando Boarding Pass Plus 2025-2027 del Ministero della Cultura, avviso pubblico dedicato al sostegno di progetti di teatro, danza, musica, circo e arti multidisciplinari che promuovono lo spettacolo italiano sui palcoscenici internazionali.

Ideato e organizzato dalla Impresa Culturale Theatre Degart di Giardini Naxos (ME), il progetto si sviluppa attraverso formazione, ricerca, scrittura, residenze artistiche, momenti di creazione condivisa e circuitazione in Italia e all’estero, coinvolgendo una solida rete di partner internazionali che comprende il Théâtre Grrranit – Scène Nationale (Francia), il Teatro Art’Imagem (Portogallo), la Paolo Nani Company (Danimarca), la Murat Muturganov Company (Kazakistan) e Teatro Strappato (Spagna).

Paolo Nani, tra i più importanti interpreti e maestri del teatro fisico e del clown contemporaneo a livello internazionale, accompagnerà tutte le fasi del percorso, offrendo ai partecipanti un confronto diretto con un’esperienza artistica e pedagogica difficilmente accessibile in altri contesti formativi.

Accanto a lui, il progetto prevede il coinvolgimento di altri maestri della scena contemporanea e un’attenzione specifica a tecniche e formule comiche che raramente trovano spazio nei percorsi formativi tradizionali, con un lavoro approfondito sulla scrittura fisica, sul timing comico e sulla costruzione della gag, all’interno di un contesto fortemente orientato allo scambio e alla sperimentazione.

A fare da riferimento culturale e poetico del progetto è il “Teatrino delle Meraviglie” di Miguel de Cervantes, breve e celebre intermezzo teatrale del Seicento che, attraverso il gioco dell’illusione e dello sguardo, mette in discussione il rapporto tra verità, finzione e potere, temi che restano fortemente attuali e trasferibili alla contemporaneità. A partire da questo testo, il progetto assume un’opera classica come strumento vivo ed attuale di ricerca sui linguaggi del clown, del circo contemporaneo e del teatro fisico.

Il percorso porterà alla realizzazione di un nuovo spettacolo – interpretato da Daniele Segalin e Graziana Parisi di Theatre Degart, in arte Dandy Danno e Diva G, che in Italia sarà presentato tra giugno e luglio 2027 a Giardini Naxos, nel contesto del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown.

Il progetto si concluderà poi con un convegno finale, ospitato ancora in Sicilia, regione dalla forte identità culturale che il progetto intende valorizzare come luogo di innovazione artistica e culturale.

La partecipazione al progetto è gratuita. Sono coperti i costi di formazione, tutoraggio, viaggi, alloggi, residenze, produzione e circuitazione. Al termine del percorso è prevista anche una borsa di studio da 1000 euro per ogni partecipante.

Le candidature sono aperte fino al 31 gennaio 2026 con informazioni e modalità di partecipazione disponibili sul sito internet di Theatre Degart.

