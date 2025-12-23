Cultura e territorio Protocollo Navarro della Miraglia – Fondazione Sicana

Condividi questo articolo?

Fondazione Sicana, Comune e Strada degli Scrittori uniti

per valorizzare Emanuele Navarro della Miraglia

Fondazione Sicana ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato alla valorizzazione della figura di Emanuele Navarro della Miraglia e all’inserimento di Sambuca di Sicilia nel percorso culturale della Strada degli Scrittori, rete dedicata ai grandi autori siciliani e ai luoghi che ne custodiscono la memoria.

Il Protocollo è stato firmato sabato 13 dicembre 2025 nella sede di SICILBANCA a Sambuca di Sicilia, tra l’associazione Strada degli Scrittori, il Comune di Sambuca di Sicilia e Fondazione Sicana. L’accordo definisce un quadro di collaborazione tra i soggetti firmatari, con l’obiettivo di tutelare, promuovere e diffondere il patrimonio letterario legato a Emanuele Navarro della Miraglia, rafforzando l’identità culturale del territorio sambucese e il suo ruolo nei circuiti di promozione culturale.

Attraverso questo accordo, le parti si impegnano a sviluppare azioni condivise di valorizzazione culturale, educativa e divulgativa, a partire dal patrimonio librario e documentale custodito a Sambuca di Sicilia. Un passaggio strategico che riconosce Sambuca di Sicilia, Borgo più bello d’Italia 2016, come luogo di riferimento all’interno del più ampio panorama culturale regionale e nazionale.

Per Fondazione Sicana, il Protocollo rappresenta un tassello coerente e significativo della propria missione istituzionale, orientata alla promozione della cultura come strumento di crescita sociale, sviluppo dei territori e rafforzamento del capitale identitario delle comunità locali. «Questo Protocollo – dichiara il presidente di Fondazione Sicana e SICILBANCA Giuseppe Di Forti – sancisce un impegno concreto e condiviso per la valorizzazione di un patrimonio culturale di grande valore. La figura di Emanuele Navarro della Miraglia è parte integrante dell’identità di Sambuca di Sicilia e, più in generale, della storia letteraria siciliana. Attraverso questo accordo intendiamo contribuire alla costruzione di un percorso duraturo che metta in relazione cultura, territorio e nuove generazioni, con una visione di lungo periodo. Desidero quindi ringraziare Felice Cavallaro, presidente della Strada degli Scrittori, per la sensibilità culturale e la costante attenzione riservata al progetto, che hanno reso possibile l’avvio di questo importante percorso».

«È uno strumento che consente di strutturare nel tempo azioni concrete di valorizzazione culturale – aggiunge la segretaria di Fondazione Sicana Cettina Blando – per rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio e garantire continuità alle iniziative legate al patrimonio letterario sambucese».

Il Protocollo d’Intesa conferma il ruolo della Fondazione Sicana come soggetto attivo nel coordinamento e nel sostegno di progetti culturali strutturati, capaci di creare reti tra istituzioni, associazioni e realtà locali, valorizzando le eccellenze culturali siciliane e proiettandole in una dimensione di respiro regionale e nazionale.

Nella foto, Giuseppe Di Forti, presidente Fondazione Sicana