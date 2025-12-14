Costruttori Edili, l’Albero per la Sicurezza 2025 sbarca a Catania

Condividi questo articolo?

LAVORO, A CATANIA TORNA L’ALBERO PER LA SICUREZZA

Da un’idea dell’artista Francesco Sbolzani. Appuntamento il 16 dicembre alle 10 in Piazza della Repubblica per l’edizione 2025

Annunci

«La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, serve un impegno collettivo», ha affermato il Capo dello Stato Sergio Mattarella all’Anmil, in occasione della Giornata nazionale per le vittime. Con questo spirito, si ripete anche per il 2025 l’iniziativa “Albero per la sicurezza” che dal 2022 vede Catania e altre città d’Italia coinvolte per sottolineare l’importanza della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e per formulare un pensiero verso le vittime e le loro famiglie.

Lo schema è ormai collaudato, si installano caschi antinfortunistici su un’intelaiatura da cantiere per formare insieme un grande albero che ha l’obiettivo di colpire e far riflettere sul tema. Nei precedenti anni la struttura è stata realizzata presso i cantieri di Parcheggio Sanzio (2023) e piazza Turi Ferro (2024), quest’anno sarà realizzato presso il cantiere della GF Costruzioni di Piazza Della Repubblica.

L’idea creativa dell’artista Francesco Sbolzani è disseminata in tutto il Paese dalla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro e a Catania è realizzata da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ESEC (Ente Scuola Edile di Catania) oltre che dalla sede locale dell’ANMIL che supporta le vittime e le loro famiglie, e patrocinata dal Comune di Catania.

La mattina dell’inaugurazione, il 16 dicembre alle ore 10 sono stati invitati, tra gli altri, il sindaco di Catania, Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Catania, , il prefetto di Catania, il comandante provinciale dei Carabinieri, la direttrice dell’INAIL.