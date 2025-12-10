CORRADO CARUANA: dal 12 dicembre disponibile in digitale il nuovo singolo “Slavonic Dance Op. 72, No. 2”

Condividi questo articolo?

Da venerdì 12 dicembre 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Slavonic Dance Op. 72, No. 2” il nuovo singolo di CORRADO CARUANA, estratto dall’EP “NOUVELLE VAGUE” di prossima uscita.

“Slavonic Dance Op. 72, No. 2”, brano originale di Antonín Dvořák appartenente al ciclo delle Slavonic Dances, richiama fortemente le radici folkloristiche slave. In questo arrangiamento per ensemble ridotto, l’orchestrazione è stata rielaborata e sintetizzata per un quartetto composto da chitarra manouche, contrabbasso, violino e violoncello.

Questa scelta strumentale conferisce al pezzo un sound più intimo, unendo le sonorità classiche degli archi alla texture morbida e ritmica della chitarra manouche, tipica del jazz manouche.

È presente anche un’improvvisazione di chitarra che rompe consapevolmente gli schemi della forma classica, introducendo un momento di libertà espressiva e ampliando il dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scelto di lavorare su Slavonic Dance: al primo ascolto, mentre un amico la suonava al pianoforte, ho sentito che doveva far parte del disco. Gli archi e la chitarra manouche si incontrano in modo naturale, fondendo le radici folkloristiche slave con la tradizione manouche, una pratica comune in questo genere.»

CORRADO CARUANA | BIOGRAFIA

Chitarrista e compositore di Parma, si è laureato in chitarra jazz presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza, conseguendo il diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti.

Pur avendo una solida formazione jazzistica e un background fortemente legato al linguaggio di Django Reinhardt, non si è mai riconosciuto in un unico genere, preferendo seguire un percorso personale, libero da etichette e sfuggendo a incasellamenti.

Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi musicisti di diversa estrazione, tra cui Stochelo Rosenberg, Michele Pertusi, Alessandro Nidi e l’Orchestra Toscanini, esperienze che hanno contribuito ad ampliare il suo orizzonte musicale e a consolidare una voce chitarristica originale e in continua evoluzione.

Membro e fondatore del progetto “Django’s Fingers”, vincitore del festival nazionale “Barezzi” nel 2007, oggi alterna l’attività concertistica a progetti che uniscono musica e teatro, tra cui il duo comico-musicale “Attacchi di Swing” e “Première Étude sur Piaf”, spettacoli che porta regolarmente nei teatri in Italia e all’estero.

Con l’uscita di “Nouvelle Vague”, il suo debutto discografico da solista, segna un percorso maturo e personale, frutto di anni di ricerca, incontri e libertà creativa.

