Confartigianato Palermo si allarga con la categoria del settore dolciario

Redazione
Condividi questo articolo?
          

Si amplia la grande famiglia di Confartigianato Imprese Palermo con la nascita della nuova categoria del settore dolciario, dedicata a pasticceri, gelatieri e a tutti gli artigiani che operano nel mondo dei dolci. Un passo importante per valorizzare le eccellenze artigiane del territorio e promuovere la tradizione dolciaria siciliana in Italia e all’estero.

Alla riunione inaugurale erano presenti il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Claudio Terruso, il segretario provinciale Giovanni Rafti e il vicesegretario provinciale Fabio Pellerito.

Annunci

Gli imprenditori del settore hanno eletto Fabio Loriano come presidente della nuova categoria, mentre Francesco Navetta è stato nominato vicepresidente. Il direttivo è inoltre formato da: Manuel Candela, Irene Navetta e Francesco Stancampiano.

La nuova sezione interna a Confartigianato Palermo punta a obiettivi strategici per il comparto: promuovere il settore dolciario siciliano anche a livello internazionale, sviluppare nuovi eventi e manifestazioni firmate Confartigianato, diffondere la cultura della qualità artigianale e ampliare la rete degli iscritti a Palermo e in tutta la Sicilia.

«Sono orgoglioso di avere raggiunto questo obiettivo – dichiara il neopresidente Fabio Loriano – e da oggi lavoreremo per valorizzare il settore dolciario palermitano. Fare parte di Confartigianato servirà a farci conoscere e crescere a livello regionale, portando le eccellenze siciliane anche sul panorama nazionale. Nel tempo coinvolgeremo altre associazioni di settore e organizzeremo competizioni pubbliche dedicate agli addetti ai lavori».

Nella foto, I Componenti del direttivo del settore dolciario di Confartigianato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Condividi questo articolo?
          

Potrebbe interessarti