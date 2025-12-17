Concluso il XIV Congresso Nazionale SISMED a Catania. L’iniziativa ha confermato la sua centralità nel panorama nazionale

Condividi questo articolo?

Si è concluso con successo il XIV Congresso Nazionale della SISMED – Società Italiana Scienze Mediche, svoltosi dal 12 al 14 dicembre 2025 presso lo Sheraton Hotel di Catania. L’iniziativa ha confermato la sua centralità nel panorama della medicina italiana, con significativo coinvolgimento di professionisti sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale.

Organizzato sotto la responsabilità scientifica dei Professori Giovanni Fazio e Giuseppe Antonio Luigi Distefano, in collaborazione con il Comitato Scientifico, il congresso ha rappresentato un’occasione di confronto ad alto profilo culturale e clinico, integrando le prospettive della medicina generale, specialistica, farmacologica e delle professioni sanitarie.

Il programma scientifico, articolato su tre giornate, ha affrontato tematiche di primaria rilevanza per la pratica clinica moderna e l’organizzazione dei servizi sanitari: innovazione tecnologica e clinica, intelligenza artificiale applicata ai percorsi diagnostico-terapeutici, integrazione ospedale-territorio, gestione del paziente cronico, ultrasonografia bedside, patologie croniche ad alto impatto epidemiologico e format interattivi multidisciplinari.

La partecipazione ha superato le aspettative, favorendo lo scambio di best practice e la definizione di linee operative condivise. Il congresso ha inoltre ospitato l’assemblea elettiva per il rinnovo degli organi direttivi SISMED.

Nella foto, Sismed, Fazio