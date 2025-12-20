Concerto “Music from Myths” del composer siciliano Salvo Ferrara presso il Tempio di Hera di Selinunte

Condividi questo articolo?

Da oggi è disponibile su YouTube il film integrale del

A partire da oggi è disponibile su YouTube il film integrale, registrato live da Cristiano Nasta, del concerto “Music from Myths” che il soundtrack composer e music producer siciliano Salvo Ferrara ha eseguito presso il Tempio di Hera di Selinunte in cui ha dato vita ad una performance intima ed intensa. Inserito nel cartellone “Selinunte Festival 2025” (organizzata da Parco Archeologico di Selinunte insieme a CoopCulture con Genìa), l’evento ha rappresentato il naturale approdo di un progetto artistico partito dalle Metope di Selinunte e approdato nell’omonimo Parco archeologico, dopo diverse performance in prestigiosi luoghi.

L’architettura mozzafiato, arricchita da un emozionante light design (a cura di Antonio Guarneri), ha fatto da naturale proscenio alle musiche del compositore che, con il suo tipico mix di texture classiche ed elettroniche, ha creato un’esperienza immersiva in cui il tempo è sembrato fermarsi.

“Le immagini suggestive e la resa sonora impeccabile di questa produzione – racconta Salvo Ferrara – testimoniano l’impegno e la competenza di tutto lo staff che, ormai da anni, mi supporta e contribuisce alla realizzazione di uno show dai forti connotati internazionali”.

Sul palco, Salvo Ferrara (piano e synth) è stato affiancato da Fabio Ferrara, primo violino; Pippo Di Chiara, secondo violino; Gaspare d’Amato, viola; Vincenzo Toscano (violoncello); Sandro Mancuso (sax), con la special guest Flavia Frisone (voce recitante in greco antico) storica del mondo antico dell’Università del Salento, che ha scritto la prefazione all’opera e Loredana Megna (Mezzo soprano vox on Ghost)

Durante il concerto, Salvo Ferrara ha eseguito musiche da “Music from Myths, opera “modern-classic”, da poco uscita, che unisce tradizione e innovazione e si ispira al patrimonio culturale della Sicilia, come le sculture e i rilievi dei templi greci di Selinunte, il più importante complesso architettonico dell’Occidente greco.

L’opera musicale, che reinterpreta il passato attraverso il linguaggio della musica postmoderna influenzato dall’intensa suggestione derivante delle figure mitologiche, offre un’interpretazione spiccatamente contemporanea del rapporto suono/immagine: un’ambientazione sonora che vede alternarsi momenti evocativi ad episodi ritmicamente incalzanti e che si avvale di timbriche crossover grazie all’interazione fra apparecchiature elettroniche e strumenti acustici.

Il progetto, distribuito da CoopCulture e disponibile in versione fisica negli stores dei più importanti siti museali ed archeologici della Sicilia e in vendita in tutte le piattaforme digitali e sul sito dell’artista , nasce grazie ad una intensa collaborazione con il Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” di Palermo con l’obiettivo di cogliere la relazione fra alcune delle più interessanti testimonianze dell’arte greca nel Mediterraneo, le Metope di Selinunte – l’Europa sul toro, che si osserva nella copertina del progetto, esposta al Museo Archeologico Salinas di Palermo e proveniente da Selinunte, diventa una metafora perfetta di fusione e trasformazione – ed il mondo dei suoni, territorio già in parte esplorato dal musicista polacco Karol Szymanowsky che ad esse, nel 1915, dedicò una composizione per pianoforte. Salvo Ferrara riprende idealmente quel filo, portando la stessa ispirazione nella modernità e arricchendola con tecnologie sonore avanzate.

Il lavoro è incentrato sul rapporto fra percezione uditiva e suggestione visiva e si articola in 10 brani: Preluvox, Ghost, Hera, Selinus, Kore, Leftovers, Restart, Solid Roots, Calypso, Ombra della sera. Il percorso di Music from Myths è stato caratterizzato da numerose performance live ospitate all’interno di importanti rassegne concertistiche: dal Museo Salinas alla GAM di Palermo, dal Segesta Teatro Festival al Teatro Pietra Rosa di Pollina, al Teatro Biondo di Palermo, ecc.

Nella foto, Salvo Ferrara