Cinema Lux di Messina, oggi giornata conclusiva de “Il Cineclub dei Piccoli”

Oggi, domenica 14 dicembre calerà il sipario su questo festival: una festa di cinema, animazione e grandi classici per tutta la famiglia



Si avvia alla conclusione la sesta edizione de “Il Cineclub dei Piccoli”, il festival cinematografico dedicato a bambini, ragazzi e famiglie in programma al Cinema Lux di Messina.

In attesa della giornata finale, il festival propone anche un ultimo appuntamento sabato 13 dicembre nel pomeriggio: alle ore 16.30 spazio all’Area Kids 6+, con la proiezione dei cortometraggi nazionali in concorso KIDS Club, animazione in sala, spettacolo di magia con Mister Alex, la partecipazione dell’Associazione Solletico e la presenza speciale di Super Mario, per un pomeriggio all’insegna del gioco e della fantasia.

Domenica 14 dicembre sarà una vera e propria giornata di festa, pensata per coinvolgere i più piccoli e i loro accompagnatori tra animazione, spettacoli e grande cinema.

La mattinata si aprirà alle ore 10.30 con l’Area Family 3+: in Largo Seggiola arriverà il Grinch per foto e animazione, trasformando l’attesa del Natale in un momento di gioco e condivisione. A seguire, all’interno della sala, spazio allo spettacolo di bolle di sapone a cura di Mister Alex e alla proiezione in anteprima cittadina di “ONE, TWO, TREE”, una selezione di cortometraggi animati dedicati ai più piccoli, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Il pomeriggio sarà invece dedicato al grande cinema per tutta la famiglia. Alle ore 16.30, il festival si chiuderà con la proiezione evento di “Mamma ho perso l’aereo”, presentato nel prestigioso restauro in 4K in occasione del 35° anniversario di uno dei film natalizi più amati di sempre.

La direzione scientifica del progetto è affidata a Francesco Torre, operatore di educazione visiva con qualifica ministeriale e ideatore del progetto, che da anni promuove percorsi di alfabetizzazione all’immagine dedicati alle nuove generazioni.

L’ingresso è gratuito per tutte le attività della giornata, ad eccezione della proiezione conclusiva di “Mamma ho perso l’aereo”, per la quale è possibile richiedere informazioni sui biglietti presso il Cinema Lux.

Con la sua sesta edizione, Il Cineclub dei Piccoli si conferma un appuntamento culturale di riferimento per la città di Messina, capace di unire cinema, scuola, territorio e famiglie, promuovendo l’educazione all’immagine e l’amore per il grande schermo sin dalla più tenera età.

Il Cineclub dei Piccoli è un progetto realizzato da Arknoah con il sostegno di Ministero della Cultura, Ministero dell’Istruzione e del Merito, CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola e Regione Siciliana – Assessorato ai Beni Culturali, in collaborazione con IFFS – International Federation of Film Societies, Cineforum Orione, I.C. “G. Catalfamo”, con il patrocinio di Comune di Messina, FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e Centro Regionale FICC Sicilia. Collaborano inoltre Cinema Lux, Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, Cineteca di Bologna, Cineteca dello Stretto, Mister Alex, Priscilla, Solletico e tutte le scuole coinvolte nel progetto.