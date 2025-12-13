Centro storico di Palermo: Musiche e suoni di Natale nel cuore della città

Condividi questo articolo?

Centro storico di Palermo, dal 19 al 27 dicembre 2025

***

Annunci

Quattro giornate, cinque piazze storiche, un’unica grande scena a cielo aperto: a dicembre il centro storico di Palermo si anima con Palermo Sonora, l’itinerario musicale che trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso. Un progetto firmato Utopìa, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, che porta la musica dove Palermo vive davvero: tra le facciate barocche, i vicoli, le botteghe, le famiglie che attraversano il centro nel periodo più luminoso dell’anno.

Palermo Sonora non è solo un calendario di eventi, ma un’esperienza condivisa che trasforma Piazza Olivella, Villa Garibaldi, La Vucciria, i Quattro Canti e Piazza Sant’Anna in set naturali dove buskers e performance acrobatiche, concerti dal vivo, dj set entrano in dialogo con l’architettura e la storia della città. L’obiettivo è riportare al cuore della vita urbana luoghi spesso percepiti come “zone rosse”, segnati da tensioni causate dalla socialità notturna, portando musica e arte curate proprio lì dove di solito si parla solo di caos: ogni appuntamento diventa così un presidio culturale che restituisce bellezza e identità a queste piazze, trasformandole da spazi di conflitto a spazi di dialogo, vissuti con rispetto, qualità e inclusione.

Nel cuore del centro storico, Piazza Olivella si apre come un salotto urbano affacciato sul Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas” e per tre sere consecutive diventa un teatro a cielo aperto: tra le bolle di sapone giganti di Lenticchia, l’abilità circense di Jonathan Marquis e David Kosta, e la musica di Robson De Almeida, Vinnie, Chiara Bruno e Iofortunato, la piazza si riempie di voci, suoni e sguardi curiosi, mentre in alto il duo acrobatico Pietro Folchini e Laura Tafi sospende il pubblico tra cielo e terra.

A pochi passi, Villa Garibaldi, giardino storico dell’Ottocento con il chiosco liberty di Ernesto Basile, torna a essere luogo di incontro e passeggiate: qui i ritmi mediterranei, balcanici e caraibici dei Pola! si mescolano alle sonorità elettroniche dello showcase di Marco Cassarà, in un pomeriggio che invita famiglie e amici a fermarsi tra alberi secolari e panchine. Alla Vucciria – Piazza Caracciolo, il mercato reso immortale da Guttuso si trasforma in un’area di musica en plein air: i dj della scena locale – Filippone, Pisk, Bangover, Castel, Asia, Fedra, Borino e PopShock – portano funk, nu-disco ed elettronica tra palazzi nobiliari e balconi settecenteschi, costruendo un ponte ideale tra il passato del quartiere e la sua anima contemporanea.

Nel grande crocevia barocco dei Quattro Canti, l’intensa voce di Elena Carlino rende omaggio a Rosa Balistreri, accompagnata da Mimmo La Mantia e Tobia Vaccaro alle chitarre e Davide Pendino alle percussioni: le canzoni della cantastorie siciliana ritrovano spazio nel cuore di Palermo in un concerto che è insieme poesia, memoria popolare e gesto politico, capace di parlare a generazioni diverse. Nel cuore della Kalsa, tra la chiesa barocca e le ferite ancora visibili dei bombardamenti del ’43, Piazza Sant’Anna ospita infine il gran finale: il 27 dicembre Palermo Sonora si chiude con uno Special Guest, Sonia Hamza presenta sul palco Lello Analfino & T-Orkestar, per un ultimo abbraccio collettivo sotto il cielo del centro storico.

Tutti gli appuntamenti di Palermo Sonora sono a ingresso libero e gratuito. Nel periodo natalizio, in cui la musica torna spontaneamente nelle strade, il festival trasforma questo spirito in un calendario condiviso di eventi, un modo semplice ma potente per rafforzare il senso di comunità, vivere gli spazi pubblici in modo responsabile e ricordare che la cultura è un diritto, non un lusso. Le piazze che spesso finiscono al centro del dibattito pubblico tornano così a essere ciò che dovrebbero sempre essere: luoghi di incontro, di storie, di comunità.

PROGRAMMA

Giovedì 19 dicembre – Piazza Olivella

ore 18:45, Buskers: Jonathan Marquis in Esquilibrio

ore 19:15, Buskers: Lenticchia in Wala

ore 20:00–21:30, Concerto: Robson De Almeida & Vinnie

Venerdì 20 dicembre – Villa Garibaldi e Piazza Olivella

ore 17:30 – Villa Garibaldi, Concerto: Pola! (ritmi mediterranei, balcanici e caraibici)

ore 18:45 – Piazza Olivella, Buskers: David Kosta in Magic Show

ore 19:15 – Piazza Olivella, Buskers: Lenticchia in Irish Bubble Show

Sabato 21 dicembre – Villa Garibaldi/ Vucciria / Quattro Canti / Piazza Olivella

ore 12:00–15:00 – Villa Garibaldi, Showcase: Marco Cassarà

ore 12:00–15:00 – La Vucciria – Piazza Caracciolo, Showcase: Filippone, Pisk, Bangover Crew, Castel, Asia, Fedra, Nunzio Borino e PopShock

ore 17:30 – Quattro Canti, Concerto: Vinnie

ore 18:00 – Quattro Canti, Concerto tributo: Elena Carlino canta Rosa Balistreri

ore 18:45 – Piazza Olivella, Performance: Duo acrobatico aereo (Pietro Folchini & Laura Tafi)

ore 19:15 – Piazza Olivella, Buskers: Giovanni Martorana in Ralph-Stein Mix Show

ore 20:00 – Piazza Olivella, Concerto: Chiara Bruno

ore 20:45 – Piazza Olivella, Concerto: Iofortunato

Venerdì 27 dicembre – Piazza Sant’Anna

ore 21:30–24:00 Special Guest: Sonia Hamza presenta Lello Analfino & T-Orkestar

Palermo Sonora è un’iniziativa promossa da Utopìa in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, per restituire alle piazze del centro storico il loro ruolo di luoghi di bellezza, incontro e comunità.

Nella foto, Jonathan Marquis