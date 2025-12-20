Catania. Un Natale all’insegna dei ragazzi della parrocchia “Resurrezione del Signore” di Librino

Condividi questo articolo?

Un Natale all’insegna dai ragazzi della parrocchia “Resurrezione del Signore” di Librino e della vicinanza concreta quello vissuto dai ragazzi della parrocchia “Resurrezione del Signore” di Librino, che nei giorni scorsi hanno ricevuto in dono dei panettoni, grazie alla generosità del cav. Giovanni Arena e all’impegno della Lega Navale sezione di Riposto e dell’associazione Centro Azione Donna.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra realtà diverse, ma unite dallo stesso spirito solidale, ha voluto regalare un momento di gioia e normalità ai più giovani del quartiere, spesso segnato da difficoltà sociali ed economiche. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, capace di trasmettere attenzione, cura e speranza.

Fondamentale il contributo della fam.Arena , che ha scelto di sostenere concretamente l’iniziativa donando i panettoni, dimostrando come anche le attività commerciali possano diventare protagoniste attive del bene comune. Accanto a questo, il lavoro instancabile della Lega Navale di Riposto e dell’associazione Centro Azione Donna che hanno reso possibile l’organizzazione e la distribuzione, coinvolgendo volontari e operatori in un’azione corale di solidarietà.

La consegna dei panettoni si è trasformata in un momento di incontro e di festa, accolto con sorrisi ed entusiasmo dai ragazzi della parrocchia, che hanno percepito il calore di una comunità attenta e presente. I panettoni sono stati consegnati dal viceprefetto Sarita Giuffrè, da Luana Ilardo, presidente di “Centro Azione Donna” e dal presidente di Lni di Riposto, Giuseppe Ballistreri.

«Iniziative come questa -ha chiosato la dottoressa Sarita Giuffè- rappresentano un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra associazioni e realtà del territorio. La consegna dei panettoni ai ragazzi della parrocchia di Librino non è solo un gesto solidale, ma un segnale importante di vicinanza della comunità a un quartiere che merita attenzione e opportunità. Ringrazio -ha aggiunto-la famiglia Arena, la Lega Navale di Riposto e l’associazione Centro Azione Donna per l’impegno profuso e per il valore sociale di questa iniziativa».

«In un periodo in cui il valore della solidarietà appare più che mai necessario- ha commentato il presidente di Lni di Riposto, Giuseppe Ballistreri- iniziative come questa dimostrano come la collaborazione tra imprenditori,associazioni, parrocchie e realtà locali possa generare piccoli ma significativi segni di cambiamento. Un esempio concreto -ha aggiunto-di come, anche attraverso gesti semplici, sia possibile costruire legami, rafforzare il senso di comunità e non lasciare indietro nessuno».

«Il Natale -ha detto Luana Ilardo- è soprattutto un momento di condivisione, attenzione e responsabilità verso chi vive in condizioni di maggiore difficoltà. Con questa iniziativa vogliamo portare un piccolo segno di gioia ai bambini del quartiere Librino, ricordando loro che non sono soli e che la comunità non li dimentica. Centro Azione Donna -ha spiegato- continuerà a essere presente sul territorio con iniziative concrete di solidarietà e inclusione sociale, soprattutto a favore dei più piccoli, che rappresentano il cuore e la speranza della nostra società».

«Questo gesto di generosità -ha sottolineato don Duilio Melissa- è un segno concreto di attenzione verso i nostri ragazzi e le loro famiglie. Ringraziamo di cuore il cavalier Arena,la Lega Navale di Riposto e l’associazione Centro Azione Donna per l’impegno e la disponibilità dimostrata. In un quartiere come Librino, iniziative come questa -ha concluso-ci ricordano che nessuno è solo e che, attraverso la collaborazione e la solidarietà, possiamo continuare a costruire una comunità più unita e attenta ai bisogni di tutti».