Catania, Trecastani: 20° Galà dello Sport. Due campionesse olimpiche tra gli 11 premiati.

Da vent’anni celebra i campioni dello sport italiani ma anche chi li allena, li dirige e ne racconta le gesta, divenendo ormai appuntamento fisso di fine anno a livello nazionale. Il Galà dello Sport – “Castagna d’Argento”, la serata di premi e riconoscimenti al mondo dello sport, si terrà lunedì 8 dicembre al Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni con inizio alle ore 20.00.

11 PREMIATI DI PRESTIGIO – Undici nomi, una “squadra” di premiati d’eccellenza come è sempre successo, dalla prima edizione. Questa la lista individuata dalla commissione presieduta da Fabio Pagliara, con il presidente onorario Enzo Parrinello, e i componenti della stessa Ignazio Fonzo e Andrea Vidotti: le campionesse olimpiche Caterina Banti (vela) e Alice Bellandi (judo), la moglie di Pietro Mennea Manuela Olivieri, i tecnici e allenatori Salvo Samperi (futsal) e Cosimo Costa (Ju Jitsu), oltre ai calciatori Carmelo Musumeci e Giovanni Pulvirenti, il presidente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola, e il docente universitario di Diritto sportivo Tommaso Mauceri. Sarà consegnato anche un premio alla memoria al dirigente Turi Cavallaro e un riconoscimento alle aziende che fanno il bene dello sport, a Gianluca Leocata per Avimecc.

Come sempre, grande è la vicinanza del Coni regionale guidato da Enzo Falzone e del Coni nazionale che ha inviato una nota a firma del presidente Luciano Buonfiglio: “Un’altra grande edizione – ha scritto il numero 1 dello sport italiano – per mettere il suggello su 20 anni di celebrazioni dedicate allo sport. Sport nella sua accezione universale, come catalizzatore di valori positivi, come vettore di crescita individuale e strumento chiamato a esaltare la migliore versione di noi stessi. Un lavoro che prevede applicazione, determinazione e umiltà. Gli stessi ideali incarnati dai protagonisti che sfileranno sul palco del Galà dello Sport, ricevendo la Castagna d’Argento, come simbolo del loro eccelso contributo offerto ai fini dello sviluppo del movimento”.

MESSINA, “Una gioia e un onore” – “Tornare ad ospitare l’evento nel nostro teatro – dice Giuseppe Messina, sindaco di Trecastagni – è motivo di gioia e soddisfazione perché per qualche anno non è stato possibile. Il Galà rappresenta la possibilità per la nostra cittadina di avere una visibilità e una rilevanza a livello nazionale. Il ringraziamento va a Pippo Leone e a tutta l’organizzazione, ma anche alla Giunta e al Consiglio comunale di Trecastagni che si sono attivati all’unisono perché tutto riesca al meglio”.

A organizzare l’evento NovaSport, in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, il Comune di Trecastagni, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e la Fondazione Sport City. Nell’edizione di quest’anno TGR Rai sarà media partner del Galà. Supportano l’evento i partner Siner, Autovia Puglisi, Tecnocomp, Matec, Olio Consoli, Trafime Nokobike, Angiolucci, Edis, Generali, Plurimpresa, MGA Impianti, Siciliana Recapiti, Sail Post Etnea Recapiti, Antech Space, Graficafè; collabora con l’evento Pianeta Vacanze Consulting. I fornitori ufficiali sono Armani, Autovia Puglisi Auto, Condorelli, Moak Caffe, Cantine Patria, Pasta La Molisana, Briciola Biscotti, Consoli Olio, Red Cop Agrumi, Vivai Sapienza.

A guidare tutto è il direttore generale Pippo Leone.

ANNULLO FILATELICO – Per celebrare la ventesima edizione è stata realizzata una cartolina celebrativa con annullo filatelico delle Poste italiane. Un timbro speciale creato per commemorare l’evento, in una ricorrenza così importante.

FRA POCHI GIORNI A TRECASTAGNI, LA SERATA IN TV E SUI SOCIAL – La serata sarà condotta sul palco da Ruggero Sardo, insieme a Martina Leone. Momenti di intrattenimento saranno garantiti da Danzamica, scuola di danza di Trecastagni che torna a collaborare con il Galà dello Sport dopo otto anni. La scuola è diretta da Conchita Condorelli. La serata sarà ripresa dalle telecamere di TV Line Sicilia, con la regia di Francesco Testa e sarà rilanciata sui canali social dell’evento seguiti e coordinati da Francesco Leone.

