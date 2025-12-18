Catania, percorsi di Curvatura Biomedica: l’OMCeO premia lo studente Bruno Turrisi

Condividi questo articolo?

L’OMCEO ETNEO PREMIA IL GIOVANE STUDENTE CHE IN ESTATE SALVÒ UN BAGNANTE PRATICANDOGLI IL MASSAGGIO CARDIACO

Un fatto straordinario che meritava un riconoscimento da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania. In estate Bruno Turrisi, studente del 4° anno del Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” di Catania, si è reso protagonista di un gesto eroico. Dopo aver appreso le tecniche di primo soccorso frequentando il Percorso di Biologia con Curvatura Biomedica organizzato dall’OMCeO etneo, nel giugno 2025 ha salvato un bagnante colto da malore, praticando il massaggio cardiaco.

L’Ordine ha quindi voluto premiare il giovane con una cerimonia svoltasi in sede, consegnandogli un attestato di benemerenza, il Codice deontologico per le professioni sanitarie e il tomo di Anatomia Umana, inviato direttamente dal prof. Salvatore Castorina.

«Ringrazio l’Ordine dei Medici di Catania per questo importante riconoscimento – ha dichiarato Bruno Turrisi – ci tengo a precisare che, se sono stato in grado di effettuare il massaggio cardiaco salvando la vita al bagnante, è stato grazie al Percorso di Curvatura Biomedica. Sarebbe bello se queste lezioni fossero intensificate nelle scuole, così che altri studenti possano imparare le tecniche di base di primo soccorso».

«È giunto all’ottavo anno l’impegno dell’OMCeO di Catania nello svolgimento, in cinque licei della provincia, dei Percorsi di Biologia con Curvatura Biomedica organizzati dal Ministero e dalla FNOMCeO – ha affermato Alfio Saggio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania – si tratta di un percorso di orientamento e approfondimento delle competenze in ambito scientifico, mirato ad effettuare scelte universitarie consapevoli in ambito sanitario. Siamo felici che lo studente abbia partecipato attivamente al Percorso e che durante le lezioni abbia acquisito le competenze per effettuare il massaggio cardiaco». «Gli studenti coinvolti dall’inizio dell’attività sono 700, e 95 i docenti medici individuati dall’Ordine – ha dichiarato Maurizio Vancheri, coordinatore per l’OMCeO dei Percorsi di Biologia con Curvatura Biomedica – I colleghi prestano la loro opera in maniera assolutamente gratuita recandosi presso gli Istituti superiori per svolgere oltre alle lezioni teoriche anche le attività laboratoriali. Il modello didattico prevede 150 ore nel triennio, e parlando di risultati, il 70% dei giovani coinvolti ha concluso il percorso triennale e di questi, l’80% ha superato il test di accesso alle Facoltà di area medica sanitaria».

Alla Cerimonia di consegna dell’attestato di benemerenza sono intervenuti anche la prof.ssa Maria Carla Di Domenico dirigente scolastico dell’Istituto Principe Umberto di Savoia, le prof.sse Grazia Di Stefano e Roberta Palmigiano, referenti dell’Istituto Principe Umberto di Savoia per i percorsi di Biologia con Curvatura Biomedica, e il dr. Santo Bonanno, consigliere OMCeO e docente medico dei percorsi di Biologia con Curvatura Biomedica.

Il Percorso di Biologia con Curvatura Biomedica è di orientamento, prevede un progetto nazionale triennale (dal terzo al quinto anno) per Licei Scientifici e Classici, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla FNOMCEO per potenziare le competenze in ambito medico-sanitario, offrendo 150 ore di lezione extra (50/anno) con docenti interni, medici specialisti e attività pratiche in ospedali, preparando gli studenti per facoltà scientifiche e sanitarie come Medicina, orientandoli concretamente. L’Ordine catanese ha intrapreso il progetto presso questi Istituti superiori: Cutelli, Principe Umberto, Galileo Galilei, Archimede di Catania e Leonardo di Giarre.