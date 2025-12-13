Catania ospita il XIV Congresso Nazionale SISMED: un modello multidisciplinare che integra ospedale e territorio

Condividi questo articolo?

Dal 12 al 14 dicembre 2025 Catania sarà al centro del dibattito sanitario nazionale con il XIV Congresso della SISMED – Società Italiana Scienze Mediche, in programma allo Sheraton Hotel. L’evento, il cui comitato scientifico–organizzativo è costituito da Giovanni Fazio, Giuseppe Di Stefano, Gabriele Catena e Giancarlo Parisi, rappresenta uno dei momenti più rilevanti per la comunità clinica italiana, con un focus sull’evoluzione della medicina territoriale, sulla gestione del paziente cronico e sull’impatto delle nuove tecnologie.

A caratterizzare la SISMED è una multidisciplinarità reale e strutturata: la Società conta circa la metà degli iscritti provenienti dalla medicina generale e circa l’altra metà dalla medicina specialistica. Questo equilibrio definisce un modello unico di integrazione tra ospedale e territorio, favorendo un confronto continuo tra i professionisti coinvolti nella gestione quotidiana della cronicità e nella presa in carico dei pazienti complessi.

Il programma scientifico del Congresso approfondirà temi di grande attualità, tra cui l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi chirurgici, la prevenzione e le vaccinazioni in gravidanza e il ruolo crescente della farmacia dei servizi nella sanità di prossimità. Una sezione dedicata approfondirà inoltre l’ecografia “bedside”, ormai strumento chiave per potenziare la diagnostica rapida in ambulatorio e nei contesti territoriali.

Ampio spazio sarà riservato alle patologie croniche a maggiore impatto epidemiologico: diabete, obesità, scompenso cardiaco, ipertensione e malattia renale cronica. Le sessioni in formato talk show faciliteranno il confronto diretto tra specialisti e medici del territorio, con l’obiettivo di definire strategie terapeutiche condivise e percorsi clinici efficaci nel migliorare continuità assistenziale e outcome.

Il congresso includerà inoltre l’assemblea elettiva per il rinnovo degli organi direttivi SISMED, un passaggio importante per orientare le strategie future della Società in un quadro sanitario in continua trasformazione.

Grazie alla sua composizione equilibrata e alla forte attenzione all’integrazione tra livelli assistenziali, la SISMED si conferma un punto di riferimento nazionale per l’innovazione clinica e organizzativa. L’appuntamento di Catania offrirà un’occasione privilegiata per analizzare i nuovi scenari della sanità italiana e valorizzare modelli collaborativi realmente applicabili nella pratica quotidiana.