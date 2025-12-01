Catania. “La cena dei cretini” inaugura la rassegna “Echi teatrali” dell’Associazione Proscenio

Condividi questo articolo?

È tutto pronto per il debutto della III stagione dell’Associazione Proscenio, diretta dal giovane e talentuoso Manuel Giunta, che inaugurerà il cartellone della rassegna “Echi Teatrali- la stagione evento che non ti aspetti” domenica 7 dicembre, alle ore 19.00, sul palco dell’Auditorium San Luigi Gonzaga con la commedia francese di Francis Veber “La cena dei cretini”.

La regia di Andrea Giuffrida, coadiuvato dell’assistenza di Bernadette Giunta, metterà in scena l’antico adagio “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, dove i vizi e i lazzi della borghesia parigina, ma potrebbe essere qualsiasi borghesia, si ritorcono su uno dei suoi epigoni, Brochant, che rimane travolto dai comportamenti sconclusionati, sebbene spontanei e condotti a fin di bene, del malcapitato cretino Pignon.

“È un riso amaro dentro una cornice riflessiva sui rapporti umani e sulle relazioni di potere sociale- dichiara il regista Andrea Giuffrida- non ci sono né buoni né cattivi, ma uomini che colgono l’occasione per migliorarsi, superando i propri limiti”.

Sulla scena, curata da Angelo Pulvirenti, un nutrito cast di attori capitanato da Manuel Giunta, nel ruolo del protagonista insieme a Mirko Marotta e composto da Silvana Lanza, Pino Squillaci, Fabrizio Savoca, Chiara Compagnini, e Andrea Giuffrida, che sulle luci di Cristian Virzì, accompagneranno il pubblico in un esilarante viaggio teatrale costruito su un crescendo di equivoci e gag che vanno di pari passo con l’alternarsi, sul palco, di personaggi che si ritrovano, loro malgrado, a vivere situazioni a dir poco paradossali.